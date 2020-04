Coronavírus: Ladrões usam bilhete em assalto para evitar contato

Um assaltante tentou respeitar as regras de isolamento ao assaltar um supermercado, no centro de Urupês (SP), no último sábado (11/04). De acordo com informações do portal R7, ele entregou um bilhete anunciando o crime a um funcionário do estabelecimento.

“Isso é um assalto. Não reaja, não estou sozinho e tem gente te olhando”, dizia o comunicado.

Apesar de querer manter a distância segura das vítimas do crime, o homem acabou sendo preso por agentes do 30° Batalhão de Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a delegacia, junto com outros dois comparsas.

Eles foram autuados por roubo e associação criminosa.

