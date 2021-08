Corinthians é atropelado pelo Flamengo no 1º tempo e sofre outra derrota em casa

O Corinthians levou um baile do Flamengo no primeiro tempo e perdeu por 3 a 1 neste domingo, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão. O time de Sylvinho assistiu ao adversário jogar e agora ocupa a 11ª colocação, com 17 pontos. A equipe carioca venceu com gols de Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique e diminuiu a distância para o líder Palmeiras para 8 pontos – é o atual 5º colocado, com 24. Vitinho, no fim do jogo, diminuiu para o Corinthians.

O resultado também é uma demonstração de como tem sido o encontro entre os clubes nos últimos tempos. São sete vitórias do Flamengo e um empate nos últimos sete confrontos. Eliminado de todas as outras competições, o Corinthians tem a semana livre para trabalhar e volta a campo no próximo domingo, quando terá o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. O Flamengo tem o jogo de volta contra o ABC na quinta-feira, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, receberá o Internacional, domingo, no Maracanã.

O Corinthians contou com a presença de Renato Augusto e Giuliano na arena. Os dois novos reforços devem ter se assustado com o tamanho da encrenca que terão pela frente. Apesar de atuar em casa, a equipe paulista foi dominada.

O Flamengo começou marcando sob pressão. Cantillo saiu jogando errado, Willian Arão roubou e deu para Everton Ribeiro mandar uma bomba no canto e acabar com seu jejum – desde janeiro ele não marcava pelo clube rubro-negro.

O time de Sylvinho parecia assustado em campo. Não conseguia marcar, atacar, tocar a bola, nada. O Flamengo não fez mais porque abusou das chances de perder gols. Apesar dos erros, o Flamengo fez mais dois nos 45 minutos iniciais. Gustavo Henrique ampliou de cabeça em falha de Gil, que o deixou livre. Aos 43, foi a vez de Bruno Henrique aproveitar o cochilo da zaga e cabecear livre: 3 a 0.

O Flamengo diminuiu o ritmo no segundo tempo. Bruno Henrique chegou a marcar o quarto, mas a bola bateu em sua mão antes e foi anulado. O Corinthians seguia assistindo. O time rubro-negro seguiu controlando o jogo e poderia ter feito mais.

Aos 43, numa das raras chances de gol, Vitinho bateu de fora da área, a bola desviou no zagueiro Léo Pereira e enganou o goleiro do Flamengo. O gol deu certo ânimo ao time alvinegro, que passou a arriscar mais de fora da área. Nos acréscimos, Mateus Vital ainda acertou a trave.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 3 FLAMENGO

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Araos), Gabriel (Xavier) e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito (Mateus Vital), Adson (Marquinhos) e Jô. Técnico: Sylvinho.

FLAMENGO – Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique (Bruno Viana), Léo Pereira e Filipe Luís; William Arão, Diego, Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta (Michael); Gabigol e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Everton Ribeiro, aos 6, Gustavo Henrique, aos 39, e Bruno Henrique, aos 43 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Roni (Corinthians); Arrascaeta (Flamengo).

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

FONTE: ESTADÃO CONTEÚDO

Comentarios