Corinthians conquista o tetracampeonato do Brasileirão Feminino

SÃO PAULO — O Corinthians segue no comando do futebol feminino no Brasil. Neste sábado, 24, as Brabas do Timão bateram as Gurias do Internacional por 4 a 1, na Neo Química Arena, e conquistaram o Campeonato Brasileiro. Com recorde de público, a equipe paulista chegou ao terceiro título seguido da competição e se tornou tetracampeã.

Em resposta ao grande público no Beira-Rio, a fiel torcida compareceu em peso na Neo Química Arena e bateu o recorde de público do futebol feminino de clubes no país: 41.070 torcedores marcaram presença.

Embaladas, as Brabas do Timão precisaram de apenas dois minutos para balançar a rede: Jaqueline cruzou e Gabi Zanotti testou para dentro. Com ajuda do VAR, a arbitragem viu falta no início da jogada e o tento foi anulado.

A equipe do Internacional não se intimidou diante do ambiente hostil e as Gurias responderam a altura. Aos 13 minutos, Sorriso aproveitou a sobra do escanteio e chutou com sucesso para o gol adversário. 1 a 0 para as visitantes.

O Corinthians precisou de 10 minutos para tirar a alegria da torcida gaúcha – Yasmin cruzou e Jaqueline completou para o empate. A virada veio nos minutos finais do primeiro tempo, com Diany mergulhando de cabeça após escanteio.

As Brabas mataram o confronto logo no primeiro minuto da segunda etapa. A atacante Gabi Portilho apenas rolou para a companheira e Vic Albuquerque chutou com estilo, de fora da área, para o fundo da rede.

O Inter não conseguiu reagir e responder na mesma moeda. Já nos acréscimos, a artilheira Jheniffer concluiu o jogo com o quarto gol e transformou a final em goleada.

Por Veja