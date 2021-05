Corinthians anuncia Sylvinho como novo treinador

O Corinthians anunciou neste domingo (23) o acerto com o técnico Sylvinho para comandar a sua equipe de futebol profissional até o final de 2022. Ele chega para substituir Vagner Mancini, demitido após derrota para o Palmeiras pelas semifinais do Campeonato Paulista.

O Corinthians informa que Sylvinho está #FechadoComOTimão e será o técnico da equipe profissional. Após experiências e aperfeiçoamento em comissões técnicas da Europa e da CBF, ele volta ao clube que o revelou como lateral. Bem-vindo!#ModernoÉSerCorinthians pic.twitter.com/RLzO0gyO6n — Corinthians (@Corinthians) May 23, 2021

“O novo comandante corinthiano chegará ao Brasil durante a semana para a sua terceira passagem no Timão. Formado nas categorias de base do clube, Sylvinho jogou com a camisa alvinegra entre 1993 e 1999 (em 269 jogos). Foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1995, dos estaduais de 1995, 1997 e 1999, além de ter vencido a Copa do Brasil, em 1995, e o Brasileirão, em 1998”, diz a nota divulgada pelo Timão.

Fora das quatro linhas, Sylvinho foi auxiliar técnico no Corinthians, na Inter de Milão (Itália) e na seleção brasileira. Além disso, treinou a seleção brasileira sub-23 e o Lyon (França).

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

