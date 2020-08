Coral da Câmara Municipal de Manaus realiza ensaios virtuais e regrava hinos pátrios

Mesmo durante a pandemia, o Coral da Câmara Municipal de Manaus (CMM) manteve a rotina de ensaios, que foram adaptados para serem realizados de forma virtual, e permitiu que o grupo gravasse os hinos pátrios que são executados durante as sessões plenárias e de homenagens na casa legislativa.

Segundo a coordenadora do coral da CMM, Rosaly Matos, a adesão dos participantes aos ensaios virtuais, que estão sendo realizados desde o mês de abril, foi excelente. Ela informa que em agosto as gravações dos hinos estarão finalizadas e as novas versões serão disponibilizadas para uso na Câmara.

“Além do Hino Nacional e de Manaus, também gravamos as músicas Cura do Planeta, A Paz e Anunciação”, informa Rosaly. Ela destaca que a ideia de manter os ensaios virtuais não só estimulou a produtividade, como também funcionou como terapia para os participantes.

De acordo com o maestro Jhonny Meurer, o período de pandemia, afetou a atividade dos corais, fanfarras e orquestras em várias cidades e países. “As aulas virtuais, duas vezes por semana, com o nosso coral foram realizadas nos mesmos dias dos ensaios presenciais, às segundas e quartas-feiras e nós tivemos um resultado muito positivo em vários aspectos, dando aos coralistas a oportunidade de cuidar da sua saúde mental, fazer os exercícios respiratórios, e manter-se produtivo”, disse.

O Coral da Câmara Municipal de Manaus é formado por servidores ativos e inativos e participa de eventos tanto na própria Câmara quanto em outras instituições.

