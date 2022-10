A queda da inflação fez o Banco Central manter a taxa de juros da economia.

Por unanimidade, o Copom, Comitê de Política Monetária, manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano.

Desde agosto , a taxa básica de juros da economia se mantém em 13,75%. Outras informações no site do Banco Central no endereço bcb.gov.br.