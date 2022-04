Copa do Mundo 2022: Brasil faz jogo de estreia contra a Sérvia

Na tarde desta sexta-feria (1º) foram sorteados os grupos da Copa do Mundo do Qatar 2022. O país anfitrião ficou como cabeça de chave do grupo A e vai jogar com o Equador na estreia da copa, no dia 21 de novembro, no Estádio Al Bayt. A seleção brasileira enfrenta a Sérvia na estreia no dia 24 de novembro, quatro dias depois, a Suíça e por fim Camarões no dia 2 de dezembro. O grupo E com Espanha, Alemanha, e Japão foi considerado o grupo da morte.

Restam três vagas a serem preenchidas que virão da zona europeia onde Ucrânia teve a semifinal de seu playoff contra a Escócia adiada para junho, por conta da invasão da Rússia em fevereiro. O vencedor desse duelo disputará uma vaga no Mundial contra o País de Gales.

As outras duas vagas virão de duas repescagens entre Peru contra o vencedor de um playoff da zona asiática que é Emirados Árabes Unidos e Austrália, e em outro confronto, Nova Zelândia contra Costa Rica.

Confira como ficou definidos os grupos da Copa do Mundo 2022:

As informações são do D24am.