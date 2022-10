Copa do Catar: Prefeitura vai apoiar ruas e espaços públicos para exibição dos jogos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vai apoiar, por meio do Edital de Chamada Pública Nº 013/2022, até dez ruas e espaços públicos com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Fifa 2022.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, esclarece que a seleção será de acordo com os critérios estabelecidos no Edital. “Uma das exigências é a comprovação de exibição pública com decoração de rua ou espaço público em pelo menos uma das edições anteriores da Copa do Mundo Fifa”, pontuou.

Outro parâmetro destacado por Oliveira são as propostas que visem ações de redução de impactos sociais e ambientais. “A determinação do prefeito David Almeida para a escolha desses espaços é que os proponentes envolvam as pessoas da comunidade na programação e que, além de realizarem campanhas preventivas de saúde e de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, também, apresentem, por exemplo, ações de descarte adequado dos resíduos gerados”, finalizou.

As propostas, contendo todos os documentos solicitados pelo Edital, em envelope lacrado e identificado, sem encadernação, deverão ser entregues no Protocolo da Manauscult, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, até o dia 17 de outubro de 2022, das 8h às 17h.

As mesmas serão analisadas por comissão técnica composta por três colaboradores da Manauscult. A decoração da rua deverá estar concluída até as 23h59 do dia 9 de novembro de 2022 para que seja avaliada.

Assessoria