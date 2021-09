Copa do Brasil: Flamengo e Grêmio duelam em busca de vaga na semifinal

Em meio a uma polêmica sobre a presença de público nas arquibancadas do Maracanã, Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), para decidir o adversário do Athletico-PR em uma das semifinais da Copa do Brasil.

A vantagem rubro-negra é considerável. No jogo de ida, na Arena do Grêmio, os cariocas golearam por 4 a 0. Os gols saíram todos no segundo tempo, mesmo após a expulsão do lateral Mauricio Isla no fim da primeira etapa. O zagueiro Bruno Viana, o lateral Rodinei e os atacantes Vitinho e Michael balançaram as redes em Porto Alegre.

O atual bicampeão brasileiro se classifica até se perder por três gols de diferença no Rio de Janeiro. Ao Tricolor Gaúcho só uma vitória por cinco ou mais gols de saldo interessa. Caso os gremistas igualem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Ao contrário da Libertadores, o gol marcado fora de casa não é critério de desempate.

Público polêmico

A presença de público no jogo desta quarta-feira foi garantida por liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) favorável ao Flamengo, que obteve liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro para mandar três partidas com torcedores nas arquibancadas, que servirão como eventos-teste. Para o duelo contra o Grêmio, a capacidade autorizada no Maracanã é de quase 24,8 mil lugares (35% do total).

A liberação vai contra a vontade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da maioria dos clubes da Série A do Brasileirão, que decidiram, em Conselho Técnico, promover a volta do público somente quando todas as cidades com times envolvidos na competição autorizarem a presença de torcedores. Na última sexta-feira (10), 17 das 20 agremiações da primeira divisão entraram com uma ação para suspender a liminar, mas o Tribunal indeferiu o pedido na terça-feira (14).

O Grêmio ameaçou não entrar em campo se o jogo tivesse venda de ingressos, mas a possibilidade perdeu força. O clube gaúcho entende que isso vai contra o protocolo de retorno da torcida aos estádios, que indica a realização de partidas de ida e volta sem público, em duelos eliminatórios, caso um dos times não tenha a mesma autorização para receber torcedores.

Prováveis equipes

O técnico Renato Gaúcho tem problemas para escalar o Flamengo. Além da ausência de Isla, que cumprirá suspensão, o lateral Filipe Luís (panturrilha) e o meia Giorgian de Arrascaeta (coxa esquerda) estão no departamento médico. Já o meia Diego (panturrilha) e o atacante Bruno Henrique (coxa) estão em recondicionamento físico. O zagueiro Rodrigo Caio, o lateral Renê e o atacante Gabriel, por sua vez, participaram de uma atividade coletiva com atletas que não atuaram na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no último domingo (12), devendo ficar à disposição.

O provável Rubro-Negro terá Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Vitinho e Gabriel.

Grêmio finaliza os preparativos para enfrentar o Flamengo e viaja para o Rio de Janeiro.

Preocupado com a sequência do Campeonato Brasileiro (onde o Grêmio figura na zona de rebaixamento) e ciente da dificuldade de reverter a vantagem carioca no confronto, o técnico Luiz Felipe Scolari deve levar ao Maracanã um time misto, poupando alguns titulares. O volante Thiago Santos, o meia Alisson e o atacante Ferreirinha sequer foram relacionados. Além deles, o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Douglas Costa estão no departamento médico, enquanto o meia Jean Pyerre, em recuperação de uma conjuntivite, também está fora de combate.

Felipão deve escalar o Tricolor com Gabriel Chapecó; Rafinha, Rodrigues, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva, Mathías Villasanti e Jaminton Campaz; Léo Pereira, Everton e Miguel Borja. As informações são da Agência Brasil.

