Coordenadora do PNAE visita escolas da rede estadual de ensino

Escolas da rede estadual de ensino do Amazonas, na capital e interior, estão recebendo as equipes técnicas do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, da Universidade Federal do Amazonas (Cecane/Ufam), e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) responsáveis por monitorar a qualidade da merenda escolar servida nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. A ação está sendo acompanhada pela coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Solange Fernandes.

As séries de visitas resultarão em um panorama da merenda escolar no estado, que subsidiarão ações do FNDE, órgão federal responsável pelas resoluções e verbas para a alimentação escolar. Anualmente, o fundo solicita ao Cecane esse monitoramento nos estados.

No Amazonas, o cronograma de atividades já está na segunda semana, em que a comitiva, formada por uma equipe técnica que inclui nutricionistas, conselheiros e fiscais, realiza visitas junto às escolas monitorando todos os processos referentes à alimentação escolar, desde a questão documental às técnicas e estruturais.

Nesta quinta-feira (13/07), três escolas da zona Norte receberam a visita da comitiva. Até o fim da ação, mais de 30 escolas terão sido visitadas, entretanto todos os 62 municípios do Amazonas receberão o acompanhamento. De acordo com a coordenadora do Pnae, Solange Castro, o principal objetivo é acompanhar e avaliar o cenário da merenda escolar no estado.

“Nosso papel não é o de fiscalizar, mas sim ser um agente que presta assessoria e monitoramento. Uma assistência técnica, uma vez que há recurso federal investido na merenda escolar. Além de visualizar de que forma está funcionando no estado”, explicou Solange.

Segundo a coordenadora, as visitas resultarão em relatórios. Solange destacou os desafios para levar e monitorar a merenda escolar das escolas do interior, tendo em vista as distâncias entre os municípios do Amazonas, além da importância de atender alunos indígenas matriculados na rede e ressaltou que esta deve ser uma pauta de discussão entre os governos.

Acompanhamento

Uma das escolas visitadas, nesta quinta-feira, foi o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) João dos Santos Braga, no Nova Cidade, zona Norte. No Ceti estudam, atualmente, 954 alunos. De acordo com o gestor Fernando Passo, são servidos, diariamente, desjejum, almoço e merenda.

Monitoramento

Nutricionista e agente do Pnae no Cecane, Alzemira Canuto, contou que a comitiva já esteve em quatro municípios, além das escolas da capital. “Estamos em três equipes formadas por técnicos do Cecane, FNDE, CAE, Conselho Regional de Nutrição 7 (CRN7) e Secretaria de Educação e estamos acompanhando como está sendo aplicado, na prática, o Pnae. No interior já passamos por 22 escolas e iremos em mais 18 na capital”.

Com a missão de fiscalizar a qualidade da merenda escolar, o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) também está integrando a comitiva. Segundo a presidente do conselho, Juzivana Ribeiro, além da qualidade da merenda também são verificados a parte estrutural das cozinhas e documentos, como alvarás de funcionamento e controles de estoque. O relatório será apresentado à Secretaria de Educação.