Continua proibição de banho na área da ‘prainha’ ou ‘pedral’, na Ponta Negra

Após um longo período de intervenção nos fins de semana, a praia perene da Ponta Negra, zona Oeste, voltou a ficar aberta aos banhistas aos sábados, conforme decisão do prefeito David Almeida. A praia do complexo turístico Ponta Negra funciona de segunda-feira a sábado, das 6h às 17h, sendo interditada aos domingos, feriados e pontos facultativos, em razão das medidas de proteção contra a Covid-19.

Os banhistas que frequentam a praia do complexo devem respeitar as normas de uso e não ultrapassar áreas não permitidas para o banho, como é o caso do local chamado de “pedral” ou “prainha”, localizado após a faixa de areia da praia perene. A área não é autorizada para uso, não contando com estrutura para o mesmo. A faixa de praia perene, construída após a reforma da Ponta Negra, é o único local autorizado e com segurança permanente nos dias de funcionamento. A Prefeitura de Manaus sinalizou o local, que é proibido para banho.

Não há faixa de segurança delimitada para o pedral e a população que insiste em usar a área, mesmo sendo orientada pela comissão, ciclopatrulha, bombeiros e Polícia Militar, está incorrendo em risco e responsabilidade pelo mau uso.

Efetivos da comissão, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e demais órgãos que já atuam na Ponta Negra estão com suas atividades direcionadas para orientar e fiscalizar os banhistas. A população precisa ajudar e resguardar sua própria segurança, não frequentando locais não autorizados.

Novas placas de orientação serão instaladas no local, orientando os banhistas a não usar o pedral ou prainha. Para atender melhor aos usuários do parque, a estrutura está recebendo serviços de manutenção, realizados no chafariz interno, próximo do acesso principal ao calçadão inferior, com apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), para corrigir infiltrações, problemas no ladrilho e funcionamento dos jatos de água. Os trabalhos vão seguir até o fim do mês.

A comissão que coordena a gestão do parque monta estrutura para receber os frequentadores, reforçando a necessidade dos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da Prefeitura de Manaus para garantir o máximo de imunização à população. O complexo também recebe constantemente serviços de capinação, poda e limpeza pública.

Acesso

Em abril deste ano, o prefeito ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no complexo turístico Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos.

A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

Agentes de segurança, como os da Guarda Municipal e Polícia Militar, estão atuando para retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto no balneário.

A Prefeitura de Manaus ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho, até as 17h, e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até as 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes Semulsp também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

Mesmo com a flexibilização, a Prefeitura de Manaus ressalta a importância da proteção individual, com o uso de máscara, limpeza das mãos com lavagem e uso de álcool em gel, além da manutenção do distanciamento mínimo.

*As informações são da assessoria

