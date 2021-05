Construtora amazonense é a única da região Norte a receber nível ouro do Selo Azul da Caixa

Desde a criação do Selo Casa Azul + Caixa, em 2009, diversas empresas no Brasil cadastraram projetos de empreendimentos para obter a certificação. Atualmente, 55 pessoas jurídicas receberam o selo que possui quatro níveis de excelência. A RD Engenharia com o Residencial Predilleto Ponta Negra conquistou o selo ouro, o primeiro da região Norte.

Obter o Selo Casa Azul + Caixa, que foi o primeiro sistema de certificação de sustentabilidade desenvolvido para a realidade da construção habitacional brasileira, não é tarefa fácil. Os interessados devem atender a critérios determinados pela Caixa Econômica Federal como: qualidade urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão da água e práticas sociais.

Residencial Predilleto Ponta Negra

A RD Engenharia obteve a certificação por meio da obra que está em plena execução no condomínio que conta com 448 unidades habitacionais, e fica localizado no bairro Ponta Negra – zona oeste de Manaus, próximo de supermercados, colégios e quartéis. Com o Predilleto, a construtora amazonense obteve 87 pontos nos 49 critérios de avaliação.

O empreendimento, dividido em sete torres, conta com apartamentos de 2 e 3 quartos, e cada torre possui 8 andares. O residencial conta ainda com uma ampla área de lazer com piscinas adulto e infantil, salão de festas, espaço mulher e SPA, academia, sala de estudos, espaço kids, sala de jogos, quadra poliesportiva e churrasqueiras.

Dentre os diferenciais no quesito modernidade estão: medidor de água individualizado; sensor de presença para iluminação na entrada dos blocos; iluminação de LED nas áreas comuns; Wi-fi nas áreas comuns; tomadas USB; portas de entrada com senha nas unidades de área privativa; gerador 100%; sensor de presença nos halls; portão automático de acesso aos veículos; além de painéis de energia solar.

Entre os itens ainda que a construção atendeu destacam-se o paisagismo nas áreas interna e externa, local para coleta seletiva de resíduos, vedações para garantir o bom desempenho térmico, disposição de economizadores de água nas áreas comuns, gestão de resíduos de construção e demolição, adoção de sistema de descarga com economizadores.

“Apresentamos o projeto e recebemos no canteiro de obras a visita dos técnicos da Caixa Econômica Federal, que verificaram se o descrito na planta havia sido executado. Como a RD segue um rígido protocolo operacional, foi possível atender aos pré-requisitos com tranquilidade e com um diferencial”, comemorou o CEO da empresa, Romero Reis.

Certificações

No Norte do país apenas a RD Engenharia detém o nível ouro. Outra empresa do Tocantins obteve a prata. Nas regiões do país, o Sudeste conta com 18 empresas certificadas; o Nordeste, com 17; o Sul com 13; o Centro-oeste com 5 e o Norte com 2.

Todos os que obtiveram o Selo Casa Azul + Caixa atenderam plenamente a 15 critérios obrigatórios. Dependendo da pontuação receberam o Selo Bronze, Prata ou Ouro. Para a obtenção do Selo Diamante, devem ser atendidos ainda 7 critérios obrigatórios adicionais.

Dentre as vantagens da certificação para as empresas do mercado imobiliário estão o fortalecimento da imagem assim como a redução da taxa de juros de 0,25% do financiamento à produção, via Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Os clientes, que adquirem unidades habitacionais de empresas certificadas pela Caixa Econômica ganham melhor qualidade de vida, conforto ambiental e redução de despesas mensais, condições especiais para o financiamento da unidade vinculada a empreendimentos certificados no SBPE.

