Construção de ponte vai beneficiar mais de 100 famílias no Zumbi

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha para levar acessibilidade a mais de cem famílias que vivem às margens de igarapés. Nesta terça-feira, 7/3, as equipes de obras iniciaram a construção de uma extensa ponte, com 120 metros de comprimento e 1,40 metro de largura, na rua Doutor Basílio, bairro Zumbi 1, zona Leste.

A nova ponte vai beneficiar pessoas como a Maria do Perpétuo Socorro de Souza, 39 anos. “A ponte que a gente tinha estava caindo aos pedaços. Às vezes, eu preferia passar por dentro d’água, para não ter que andar em cima dessa madeira toda estragada, porque muita gente já caiu aqui. Tínhamos pedido da prefeitura, há muitos anos, para construir uma ponte nova, e agora ela veio. É muita felicidade saber que a comunidade foi atendida e eu agradeço muito a sensibilidade do prefeito David Almeida e do secretário Renato Junior, por terem atendido a gente. É vida nova a partir de agora”, agradeceu a moradora.

O engenheiro Rômulo Guedes, fiscal da obra, destacou que a obra é realizada em regime emergencial, como determinaram o prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior.

“Era impossível passar na antiga ponte, que estava com a estrutura totalmente deteriorada. Era o único meio de acesso a essas famílias que vivem às margens do igarapé e não tinham nenhuma segurança na travessia. Assim que recebemos a demanda, fizemos um levantamento sobre os materiais e serviços que seriam executados no local e iniciamos os trabalhos de forma imediata. Nos próximos dias, os moradores do Zumbi receberão a nova ponte”, afirmou Rômulo.

A nova ponte foi construída com altura bem superior à antiga e esteios mais fortes, para garantir maior segurança, especialmente em dias de chuva. A estimativa é de que as equipes de obras permaneçam no local pelos próximos dez dias.