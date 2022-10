Conselheiro-corregedor do TCE-AM recebe homenagem em evento do TRT-11

MANAUS — O corregedor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Ari Moutinho Júnior, foi homenageado na tarde desta sexta-feira (21) com a ‘Medalha de Honra ao Mérito da Escola Judicial do TRT da 11ª Região’. A comenda é outorgada a personalidades que, por meio de boas práticas criadas e implementadas, contribuíram com as atividades da Justiça Brasileira.

A homenagem aconteceu durante o encerramento da XVII Jornada Institucional dos Magistrados e II Semana Institucional dos Servidores da Justiça do Trabalho, sediada no próprio TRT-11, localizado na avenida Ferreira Penha, Centro de Manaus.

Ao agradecer pelo reconhecimento, o conselheiro-corregedor Ari Moutinho Júnior destacou a boa relação entre as instituições e dedicou a homenagem recebida aos servidores da Corte de Contas amazonense. Ele recebeu a medalha e o certificado das mãos do próprio pai, o desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Ari Moutinho, escolhido pelo conselheiro para ser o seu paraninfo.

“Agradeço, compartilho essa homenagem com todos os servidores do TCE do Amazonas por nós entendermos que esse é um reconhecimento de toda uma classe. O Tribunal de Contas do Amazonas sempre teve uma relação muito fraterna, amistosa, de muito respeito com o Tribunal do Trabalho, e ficam aqui os nossos agradecimentos pela lembrança e pelo reconhecimento ao nosso trabalho”, destacou.

Para o diretor da Escola Judicial do TRT da 11ª Região (Ejud11), desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, a homenagem concedida ao conselheiro Ari Moutinho é uma forma de reconhecer a forma parceira como as duas instituições convivem.

“O conselheiro Ari Moutinho Júnior é uma referência não só em Manaus, como em todo o Amazonas, e a nossa Escola Judicial teve a honra de condecorá-lo. As homenagens servem como prova de que estamos aqui para servir, e o conselheiro e o TCE foi um grande parceiro, nos ajudando com os nossos trabalhos tanto aqui no Amazonas, quanto também em Roraima”, comentou.

Uma das homenageadas do evento, a presidente do TRT-11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, falou sobre a importância da homenagem. “Para todos nós é uma grande honra receber essa grande homenagem da nossa Escola Judicial, que representa muito para todos nós. Todos os homenageados estão de parabéns e podem ter certeza que contribuíram e contribuem para uma sociedade mais justa”, disse a desembargadora.

Também foram homenageados na cerimônia o juiz do Trabalho da 18ª Região, Túlio Macedo Rosa e Silva; o juiz titular da 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Otávio Torres Calvet; o juiz titular da 15ª Vara do Trabalho de Manaus, Rildo Cordeiro Rodrigues; o juiz titular da 17ª Vara do Trabalho de Manaus, Adelson Silva dos Santos; o juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Manaus, Humberto Folz de Oliveira; além da desembargadora e corregedora regional Marcia Nunes da Silva Bessa.

O evento contou ainda com as palestras “Violência e Assédio no mundo do trabalho: um recorde no contexto da organização judiciária” e “Ansiedade no Trabalho”, realizadas respectivamente pelo juiz do trabalho Otávio Calvet (TRT da 1ª Região) e a pela personal coach Gisele Oshiro.

Assessoria