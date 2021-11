Conmebol elimina peso do gol fora de casa em seus torneios

O Palmeiras se garantiu na final da Copa Libertadores deste sábado, diante do Flamengo, em Montevidéu, graças ao peso do gol fora de casa de Dudu, no Mineirão, contra o Atlético-MG. Depois de um 0 a 0 em casa, os paulistas se beneficiaram do regulamento e se garantiram com 1 a 1 em Belo Horizonte. Por “justiça esportiva”, a Conmebol anunciou nesta quinta-feira (25) que o gol fora de casa não terá mais peso na hora do desempate em suas competições.

“A Conmebol elimina o ‘gol fora de casa’. A partir de agora, todos os gols dos torneios da Conmebol terão o mesmo valor, os muitos gols convertidos como visitante não serão mais considerados como fator de desempate. Com isso, visa-se uma maior justiça esportiva”, anunciou Alejandro Dominguez, presidente da entidade.

As informações são da Agência Estado.

