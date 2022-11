Conheça o significado de 10 palavras incomuns do Hino Nacional do Brasil

Dia de jogo da seleção na Copa é também dia de ouvir o Hino Nacional Brasileiro sendo cantado para o mundo todo. Nesta segunda-feira (28), ainda pela fase de grupos da Copa do Catar, o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0.

O Hino já teve mais de uma versão (leia mais abaixo a íntegra da versão atual). A primeira foi executada em 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono. Em 1843, a letra sofreu adaptações para se tornar o hino do Império, com a coroação de Dom Pedro II.

Já em 1909, foi lançado um concurso público para criar de novos versos para o Hino Nacional. Quem ganhou foi o poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada. Ele usou palavras que, hoje, são consideradas incomuns.

Abaixo, conheça o significado de 10 delas. As definições são do dicionário “Houaiss”.

Plácido (adjetivo): “em que há sossego, serenidade, tranquilidade; que é brando, suave; que tem ou revela paz; pacífico”.

(adjetivo): “em que há sossego, serenidade, tranquilidade; que é brando, suave; que tem ou revela paz; pacífico”. Fúlgido (adjetivo): “o mesmo que fulgente. Verbo: fazer brilhar ou brilhar; resplandecer; tornar-se singular, único, diverso do comum; sobressair-se, ressaltar-se”.

(adjetivo): “o mesmo que fulgente. Verbo: fazer brilhar ou brilhar; resplandecer; tornar-se singular, único, diverso do comum; sobressair-se, ressaltar-se”. Penhor (substantivo masculino): “empenho ou entrega de coisa móvel ou imóvel como garantia de obrigação assumida; esse bem móvel ou imóvel dado como garantia; ato ou palavra que assegura o cumprimento de um compromisso, obrigação, promessa etc.; garantia, segurança, prova”.

(substantivo masculino): “empenho ou entrega de coisa móvel ou imóvel como garantia de obrigação assumida; esse bem móvel ou imóvel dado como garantia; ato ou palavra que assegura o cumprimento de um compromisso, obrigação, promessa etc.; garantia, segurança, prova”. Impávido (adjetivo): “que não tem ou não demonstra medo; que não se deixa abalar pelo temor; corajoso, destemido, intrépido”.

(adjetivo): “que não tem ou não demonstra medo; que não se deixa abalar pelo temor; corajoso, destemido, intrépido”. Colosso (substantivo masculino): “estátua de proporções gigantescas; pessoa ou animal muito grande e forte; qualquer objeto ou coisa descomunal; o que detém grande poder, influência, importância; império ou soberania muito poderosa; o que tem excepcional merecimento, valor, qualidade; coisa grandemente vantajosa; coisa excelente; grande quantidade, grande número”.

(substantivo masculino): “estátua de proporções gigantescas; pessoa ou animal muito grande e forte; qualquer objeto ou coisa descomunal; o que detém grande poder, influência, importância; império ou soberania muito poderosa; o que tem excepcional merecimento, valor, qualidade; coisa grandemente vantajosa; coisa excelente; grande quantidade, grande número”. Fulgurar (verbo): “relampejar, relampear; emitir ou refletir luz, brilho intenso; luzir, brilhar, resplandecer; sobressair-se entre os demais, destacar-se com brilho, ressaltar-se, salientar-se”.

(verbo): “relampejar, relampear; emitir ou refletir luz, brilho intenso; luzir, brilhar, resplandecer; sobressair-se entre os demais, destacar-se com brilho, ressaltar-se, salientar-se”. Garrido (adjetivo): “que tem elegância, graça; loução, galante; que tem muitos adornos, enfeites; janota, casquilho; que é vivo, alegre, animado; que atrai atenções; vistoso; marca, sinal aposto na face ou nos lábios”.

(adjetivo): “que tem elegância, graça; loução, galante; que tem muitos adornos, enfeites; janota, casquilho; que é vivo, alegre, animado; que atrai atenções; vistoso; marca, sinal aposto na face ou nos lábios”. Lábaro (substantivo masculino): “chama pequena; estandarte militar dos antigos romanos; bandeira, estandarte, pendão”.

(substantivo masculino): “chama pequena; estandarte militar dos antigos romanos; bandeira, estandarte, pendão”. Flâmula (substantivo feminino): “bandeirinha estreita e comprida, terminada em bico ou em farpa, uso especial em embarcações, como sinalização ou adorno; galhardete; peça, geralmente de pano e de formato quadrangular, usada como símbolo; bandeira, pendão”.

(substantivo feminino): “bandeirinha estreita e comprida, terminada em bico ou em farpa, uso especial em embarcações, como sinalização ou adorno; galhardete; peça, geralmente de pano e de formato quadrangular, usada como símbolo; bandeira, pendão”. Clava (substantivo feminino): “arma que consiste num pedaço de pau grosso, mais volumoso numa das extremidades, e que se usava para ataque e defesa; maça, moca, maço”.

Abaixo, leia a íntegra da segunda e atual versão do Hino Nacional:

Parte I

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas

De um povo heroico o brado retumbante,

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,

Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade

Conseguimos conquistar com braço forte,

Em teu seio, ó liberdade,

Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,

Idolatrada,

Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido

De amor e de esperança à terra desce,

Se em teu formoso céu, risonho e límpido,

A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,

És belo, és forte, impávido colosso,

E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,

Entre outras mil,

És tu, Brasil,

Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,

Pátria amada,

Brasil!”

Parte II

“Deitado eternamente em berço esplêndido,

Ao som do mar e à luz do céu profundo,

Fulguras, ó Brasil, florão da América,

Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;

“Nossos bosques têm mais vida”,

“Nossa vida” no teu seio “mais amores.”

Ó Pátria amada,

Idolatrada,

Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo

O lábaro que ostentas estrelado,

E diga o verde-louro dessa flâmula

– “Paz no futuro e glória no passado.”

Mas, se ergues da justiça a clava forte,

Verás que um filho teu não foge à luta,

Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,

Entre outras mil,

És tu, Brasil,

Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,

Pátria amada,

Brasil!”

G1