Conheça o maior gato do mundo reconhecido pelo Guiness

Fenrir é um gato da raça Savannah e entrou para o Guiness Book, o livro dos recordes, como o maior gato doméstico do mundo — ele mede precisamente 47,83 cm. O título foi confirmado no dia 30 de setembro após análises das medidas tiradas no dia 29 de janeiro de 2021.

O gato mais alto do mundo vive com o médico William John Powers, em Farmington Hills, no estado de Michigan, nos Estados Unidos e pertence a raça Savannah, uma das mais raras e mais caras do mundo.

A raça surgiu do cruzamento de um felino africano, o serval, e um gato doméstico. O serval pode chegar a 70 cm de altura e pesar 25 kg. Esse cruzamento ficou popular entre as décadas de 1990 e 2000, e a International Cat Association como uma nova raça registrada de gato doméstico.

Apesar de ser descendente de um felino selvagem, Fenrir é excepcionalmente alto para sua raça, sendo 2,5 cm mais alto que os gatos Savannah de tamanho médio.