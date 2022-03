Conheça Jessica Cox, primeira piloto de avião sem braços licenciada do mundo

Você sabia que a primeira piloto sem braços licenciada do mundo tem sangue filipino?

Jessica Cox é uma palestrante de motivação filipino-americana e fundadora da organização sem fins lucrativos Rightfooted Foundation, que auxilia pessoas com deficiência. Além disso, ela detém o recorde mundial do Guinness Book como a primeira pessoa sem braços certificada no mundo para pilotar um avião.

Ao programa New Day, da CNN Filipinas, desta terça-feira (8), Cox falou sobre o Projeto 2025, cujo objetivo é personalizar uma aeronave RV-10 para ser controlada com os pés, não apenas para atender às suas necessidades especiais, mas também para espalhar a mensagem ao mundo que “deficiência não significa incapacidade”.

“É uma meta bastante ambiciosa para qualquer um”, revelou. “Já estou voando há muitos anos, mas é muito desconfortável a maneira como eu voo. Fui inspirada a construir um avião que pode ser pilotado apenas com os pés, para passar a mensagem de que deficiência não significa incapacidade”.

“Esta será a primeira vez na história”, disse ela. “Será muito único e poderei levá-lo e continuar minha missão e visão.”

De acordo com Cox, o Projeto 2025 envolve cerca de 2 mil horas de trabalho à medida que personalizam e buscam materiais de diferentes países.

“Uma das fábricas de montagem fica nas Filipinas”, revelou Cox, que nasceu sem os braços devido a uma rara deficiência. “Algumas das partes críticas, como as asas, serão produzidas nas Filipinas”.

“Eu e uma equipe vamos juntar essas peças do avião para terminar o RV-10 e, obviamente, o objetivo é poder voar para vários lugares e inspirar outras pessoas”, acrescentou.

Cox também disse que a aeronave que eles estão construindo terá quatro assentos e velocidade de 320 quilômetros por hora, muito mais rápido que seu avião atual, um ERCO Ercoupe 415-C 1946, que pode voar a 140 km/h.

“A velocidade será melhor para que possamos fazer mais dessas viagens, é o que esperamos fazer, voar para mais lugares, talvez voar para as Filipinas!”, compartilhou Cox, que tem 39 anos, é nascida no Arizona, e também é a primeira faixa-preta sem braços na American Taekwondo Association.

“Esse seria o sonho, eventualmente voar até lá e inspirar as pessoas de lá para que elas possam alcançar seu ‘próprio impossível’”, disse.

Para doar ou apoiar o projeto de Cox, acesse jessicacox.com/project2025/

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ CNN