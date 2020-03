Confirmados 13 novos casos de Covid-19 no Amazonas

Segundo a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, do total de casos confirmados, 74 estão em Manaus. Dois casos de Covid-19 no município de Parintins, dois casos em Manacapuru, um em Boca do Acre e um caso em Santo Antônio do Içá.

O Amazonas confirmou mais 13 casos positivos para o novo coronavírus (Covid-19), conforme divulgado nesta sexta-feira (27) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Totalizando 80 casos confirmados para a infecção.

Segundo a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, do total de casos confirmados, 74 estão em Manaus. Dois casos de Covid-19 no município de Parintins, dois em Manacapuru, um em Boca do Acre e um caso em Santo Antônio do Içá.

Até o momento no AM foi registrado apenas um óbito. Segundo a FVS-AM, 11 pacientes estão internados. Deste número, oito estão internados em unidades hospitalares da rede privada em Manaus, dos quais dois pacientes estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os demais três pacientes estão internados no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, situado na Zona Leste de Manaus. Desse total, dois pacientes estão na UTI da unidade hospitalar, já sob tratamento com a cloroquina, fármaco antimalárico.

“A nossa taxa de letalidade em comparação ao Brasil e o mundo é de 1,23%. Podemos receber essa como uma boa notícia, uma vez que nos casos graves e na letalidade o isolamento social teve um impacto muito grande. Por isso peço que não saiam de casa. O isolamento social deu certo em outros países, essa é a medida acertada e queremos muito a colaboração de vocês. Por favor, fiquem em casa”, pontuou Rosemary Costa Pinto.

FONTE: Portal A Crítica

Comentarios