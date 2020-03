O Ministério da Saúde (MS) informou na tarde deste sábado (29) que foi confirmado o segundo caso do novo coronavírus no país. O paciente infectado também é de São Paulo e esteve na Itália, ou seja, é um caso importado, como o primeiro divulgado.

De acordo com o MS, não há evidencias de circulação do vírus em território nacional. Até o momento, 182 casos suspeitos de coronavírus são monitorados no Brasil.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Comentarios