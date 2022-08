Confirmada primeira morte por varíola dos macacos no AM

A Secretaria Municipal de Saúde de Parintins (Semsa), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-PIN) da Coordenação de Vigilância em Saúde de Parintins, confirmou neste sábado (27) a primeira morte pela varíola dos macacos (Monkeypox) no Amazonas.

Trata-se de um indivíduo residente do município, do sexo masculino e soropositivo, que abandonou o tratamento. Ele apresentou sintomas como febre, adenomegalia, fraqueza e erupções na face, membros superiores e inferiores, que correspondem à Monkeypox.

O paciente também foi o primeiro caso de varíola dos macacos em um residente de Parintins.

A confirmação do diagnóstico para a doença chegou ao CIEVS-PIN no dia 18 de agosto deste ano, através do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD) Fiocruz Amazônia.

O caso foi notificado no dia 12 do mesmo mês, quando o paciente foi submetido a um exame laboratorial por PCR em tempo-real com resultado “Detectável”.

O paciente morreu na Fundação de Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado, em Manaus, devido ao agravo de sua condição. A fonte de infecção do vírus ainda se encontra em investigação epidemiológica.

A orientação é que todo caso suspeito de Monkeypox no município deve ser notificado ao CIEVS Parintins pelo e-mail cievsmunparintins@gmail.com.

Assessoria