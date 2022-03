Confira quais são os filmes que prometem dar o que falar nos próximos meses

Com a entrega dos prêmios do Oscar 2022, chegou ao fim a temporada de premiações atual, mas nem por isso os fãs de cinema ficarão sem opções do que assistir. Muito pelo contrário, porque já a partir desta semana as estreias prometem agitar o público. Entre as grandes produções que devem chegar às telonas em breve estão Morbius, Sonic 2, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Confira a seguir.

Morbius – estreia em 31 de março

Apesar de chegar já dividindo opiniões entre os críticos, Morbius é a nova aposta da Sony Pictures dentro do universo do Homem-Aranha. O vampiro da Marvel é interpretado por Jared Leto, ganhador do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Clube de Compras Dallas.

A Hora do Desespero – estreia em 31 de março

Indicada ao Oscar duas vezes, Naomi Watts recebeu elogios por sua atuação no suspense A Hora do Desespero, no qual interpreta uma mãe que fará de tudo para assegurar que o filho está bem após descobrir que a escola dele foi alvo de um ataque com armas de fogo.

Cyrano – estreia em 31 de março

Indicado a diversos prêmios, incluindo Melhor Figurino no Oscar, o filme do cineasta Joe Wright, de O Destino de Uma Nação, Orgulho & Preconceito e A Mulher na Janela traz Peter Dinklage como o poeta Cyrano de Bergerac, que não consegue se declarar para sua amada, mas tenta ajuda-la a conseguir o homem que ela deseja.

Sonic 2: O Filme – Estreia em 4 de abril

Depois do sucesso do primeiro filme, Sonic está de volta para uma nova aventura, e desta vez com a presença de outros personagens muito queridos pelos fãs do game e dos desenhos. Na trama, Robotnik está de volta e para conseguir deter o malvadão e seu poderoso parceiro Knuckles, Sonic vai se juntar a Tails

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore – estreia em 14 de abril

Com participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândico, a franquia Animais Fantásticos ganha mais um filme, que desta vez promete explorar ainda mais o passado do poderoso bruxo Dumbledore, interpretado por Jude Law. O vilão Grindelwal, antes vivido por Johnny Depp, agora é interpretado por Mads Mikkelsen

O Homem do Norte – estreia em 21 de abril

Nova aposta do aclamado diretor Robert Eggers, dos sucessos O Farol e A Bruxa, O Homem do Norte tem um elenco de peso que conta com nomes como Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe e Björk. Na história, Skarsgård vive o Príncipe Amleth, que presencia o assassinato do pai pelas mãos do tio e promete vingança quando crescer

O Peso do Talento – estreia em 28 de abril

Nicolas Cage interpretando Nicolas Cage já parece motivo suficiente para ver um filme, certo? Em O Peso do Talento, o ator vive uma versão falida de si mesmo que aceita participar da festa de um fã bilionário para ganhar dinheiro. No entanto, tudo sai do controle e ele precisa se virar usando os conhecimentos dos filmes nos quais trabalhou. O elenco conta ainda com Pedro Pascal, Demi Moore, Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura – estreia em 5 de maio

Certamente uma das superproduções mais esperadas do ano, Doutor Estranho 2 promete ser um ponto de virada nos filmes da Marvel, agora que o famoso Multiverso está aberto. Benedict Cumberbatch interpreta mais uma vez o poderoso feiticeiro, e o filme ainda tem a queridinha Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate. Com diversos boatos de participações especiais, o longa desperta a curiosidade dos fãs.

Top Gun: Maverick – estreia em 26 de maio

O clássico de 1986 vai ganhar uma sequência após 35 anos, com o próprio Tom Cruise de volta. O elenco ainda conta com outros grandes nomes como Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris e Val Kilmer. Na história, vamos acompanhar o que aconteceu com a carreira de Maverick, que passou a ser instrutor de voo e agora precisa enfrentar tecnologias modernas como o uso de drones em guerras

Jurassic World: Domínio – estreia em 10 de junho

Outra grande franquia que ganha mais um filme em 2022 é Jurassic World, que fecha a trilogia com Domínio. Além do elenco da nova geração, os atores de Jurassic Park retornam para a continuação. Sam Neil, Jeff Goldblum e Laura Dern reprisam seus papeis, para a alegria dos fãs. Na superprodução, vamos acompanhar os impactos causados no mundo com a chegada dos dinossauros, agora espalhados na natureza

Lightyears – estreia em 16 de junho