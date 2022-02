Confira os eventos no TA no mês de março

Nesta primeira quinzena de março, o Teatro Amazonas recebe espetáculos para todos os públicos. O espaço, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, oferecerá uma agenda de eventos com concertos, exibições de dança e teatro. Música brasileira, clássicos da literatura internacional e a cultura dos povos indígenas estão inseridos na programação.

Para prestigiar os espetáculos, o público precisará agendar uma vaga, por meio da agenda do Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br). O agendamento para eventos está disponível a partir desta sexta-feira (25/02). As vagas são limitadas.

O Teatro Amazonas continua adotando todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, com totens de álcool em gel em pontos estratégicos, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local.

Confira a programação do Teatro Amazonas na primeira quinzena de março. Todos os eventos terão entrada gratuita.

Quinta (03/03), às 20h

A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) abre os espetáculos do mês de março, na quinta-feira (3/3), às 20h, com uma apresentação com clássicos como “Odeon”, de Ernesto Nazareth; “Carinhoso, de Pixinguinha; “Bachianas Brasileiras nº 4 (Prelúdio)”, de Villa Lobos; “Ponteio Guerra-Peixe”, de Claudio Santoro e, por último, “Cinco Miniaturas Brasileiras” de Mourão Villani-Cortês. A regência será de Marcelo de Jesus.

Sexta (04/03), às 20h

O Teatro Amazonas também tem programação para os admiradores da dança. “Alice no País do Folclore”, será apresentado pelo Corpo de Dança da Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus na sexta-feira (4/3), às 20h. A releitura do clássico da literatura, nessa versão viaja pelos contos folclóricos brasileiros. O projeto traz um toque de sonho e magia, muito característica da visão do diretor prof. Ricardo Moldes.

Domingo (06/03), às 17h

Ainda nos clássicos da literatura mundial, o Teatro Amazonas recebe no domingo (6/3), às 17h, o espetáculo “O mundo encantado da Bela e a Fera” da Cia de Teatro Metamorfose. Com cenário, figurino, maquiagens elaboradas, músicas envolventes e pura magia, o espetáculo garante encantar a todos com a história da jovem prisioneira da Fera, em seu castelo encantado.

Quinta (10/03), às 20h

O Corpo de Dança do Amazonas (CDA) apresenta o espetáculo “TA – Sobre ser Grande”, na quinta-feira (10/3), às 20h. “TA” significa Grande para os Tikunas – povo originário do Amazonas, com uma apresentação envolvente e emocionante os bailarinos expressam, por meio da dança, o que é ser do Norte! O espetáculo abriu o tradicional Festival de Dança de Joinville no início de outubro de 2021, e tem trilha sonora assinada pelo DJ Marcos Tubarão. Classificação livre e entrada gratuita.

