Confira horário de funcionamento dos serviços essenciais durante feriado, em Manaus

Devido ao feriado nacional da Proclamação da República na próxima segunda-feira (15), alguns serviços serão suspensos e outros terão horário diferenciado em Manaus. Entre os serviços mantidos estão atendimentos de urgência e emergência de saúde e o horário do comércio sofrerá alteração.

Praia da Ponta Negra

A praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, voltou a ter o acesso liberado em todos os dias da semana. O complexo volta a funcionar no horário de 9h às 17h (para banho no rio), já a partir deste domingo (14), ficará aberta também no feriado.

Vacinação contra a Covid-19

Os pontos de vacinação contra a Covid-19 não funcionarão no domingo e na segunda-feira, retomando o atendimento na terça-feira (16).

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos informou que as agências bancárias não irão funcionara na segunda-feira (15).

Comércio

A Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio – AM) informou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus para este feriado. No Centro de Manaus, zona sul, o horário sugerido para abertura é de 9h às 13h. Nos shoppings, será:

Amazonas – Lojas – 12h às 21h – Praça de alimentação – 12h às22h;

Grande Circular – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas – 13h às 21h – Praça de alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 20h;

Millennium – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 18h;

Ponta Negra – Lojas – 13h às 21h – Praça de alimentação – 12h às 22h;

Sumaúma – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

ViaNorte – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h.

Segurança

A Polícia Civil do Amazonas informa que, no feriado da Proclamação da República, as Centrais de Flagrantes (1°, 6°, 14° e 19° DIP) e as Especializadas – Homicídios e Sequestros (DEHS), Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Crimes contra o Turista (DECCT) e Crimes contra a Mulher (DECCM)-Plantão de Vulneráveis – irão funcionar normalmente, em regime de plantão 24h.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais, a partir da terça-feira (16), das 8h às 17h.

Atendimento nos serviços de Saúde

A coleta na sede da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) funcionará normalmente no sábado (13), das 7h às 18h. Não haverá coleta no domingo (14) e na segunda-feira (15).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as 25 unidades de urgência e emergência na capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o feriado.

Os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campos Sales, bairro Tarumã, e José Rodrigues, Cidade Nova e o serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER) estarão funcionando normalmente.

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) e Policlínicas retornam às atividades na terça-feira (161).

Os hospitais das fundações de saúde manterão seus atendimentos de emergência e de internação em plantão 24 horas, no fim de semana e feriado.

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) também mantém no feriado o atendimento dos pacientes agendados para sessões de quimioterapia. O atendimento ambulatorial e laboratorial das fundações retornará na terça-feira.

*Com informações da assessoria

Comentarios