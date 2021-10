Confira as previsões para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Lua e Plutão sinalizam mudanças no papel profissional ou no plano de carreira. Hora de pensar no futuro, ganhar reputação e formalizar uma parceria. Planeje uma viagem com amigos com antecedência. O dia trará convites e conexões com pessoas de fora, autoridades ou mestres. Sintonia com uma dimensão mais elevada do amor aumentará a confiança na relação íntima.

Touro (21/04 – 20/05)

Ritmo acelerado no trabalho e nas atividades cotidianas pedirá organização e planejamento. Invista na imagem profissional e consolide a carreira. Conexões poderosas abrirão portas. Fique de olho nas oportunidades de trabalho e plante boas sementes para o futuro. Assuntos financeiros interferirão no amor. Bom momento para determinar projetos da vida íntima.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Um mergulho nos sentimentos inspirará mudanças e rumos. Troque confidências com o par e crie projetos a dois. Ótimo momento para determinar planos de longo prazo e aumentar a segurança no casamento, ou numa associação. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para refletir sobre a vida e ampliar possibilidades. Uma viagem entrará no radar.

Câncer (21/06 – 22/07)

Aprofunde vínculos especiais em sua vida. O dia trará romantismo e intensidade no amor. Conversas em família esclarecerão planos e fortalecerão a segurança. Cotidiano gostoso e harmonia nos relacionamentos darão tranquilidade para dar um passo maior na carreira e aumentar seu poder. Impulsione um empreendimento e invista no seu futuro. Mudanças à vista!

Leão (23/07 – 22/08)

Repense um contrato de trabalho. Atrasos serão esperados. Talvez precise renegociar prazos ou pagamentos. Assuntos de documentação também estarão no menu de hoje. Encare burocracias, elimine pendências e conquiste mais liberdade. O dia trará segurança e harmonia nas relações próximas. Crie projetos com os filhos ou o par. Mude hábitos e cuide da saúde. Amor em alta!

Virgem (23/08- 22/09)

Emoções fortes balançarão as estruturas hoje. Espere por um reencontro especial ou uma paixão repentina que poderá acontecer por acaso. Clima mágico no amor e empatia nas interações darão sabor intenso ao dia. Deixe a vida fluir e embarque em novas experiências. Trocas enriquecedoras motivarão o trabalho e fortalecerão sua missão no mundo. Sucesso!

Libra (23/09 – 22/10)

Se quiser mudar ou reformar a casa, reflita com calma. Detalhes serão importantes, com Mercúrio retrógrado em seu signo, que também trará revisão e ajuste de planos. Padrões de conforto e projeto de vida poderão mudar significativamente nesta fase e realizar sonhos. Assuntos de família e cuidados pessoais estarão em destaque. Prestígio e segurança em alta!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Mudanças na maneira de se comunicar terão efeito positivo nos relacionamentos. O dia trará informações importantes e esclarecedoras. Encantamento e sincronicidade marcarão as interações de hoje. Intensidade e emoção no amor. Envolvimento com a família e cuidados com a saúde aumentarão responsabilidades. Discuta planos com irmãos. Mais segurança financeira.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Encerre uma dívida ou despesa e resolva assuntos financeiros. O dia trará soluções práticas e poder de negociação. Mudanças na equipe ou de ambiente são esperadas nesta fase, que será favorável a novas amizades e ao ingresso num grupo influente. Com Vênus em seu signo, sua beleza, carisma e encantos estarão em destaque. Firme novos relacionamentos.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Projeto de vida e plano de carreira poderão mudar. Uma proposta atraente dará no que pensar. Você poderá iniciar um empreendimento, ou dar nova versão a um antigo projeto e aumentar os rendimentos. Metas e prazos serão revistos, com Mercúrio retrógrado. Respostas poderão atrasar. A fase será de sucesso profissional e financeiro. Espere por maior estabilidade.

Aquário (21/01 – 19/02)

Mudanças internas darão mais leveza à vida. Encare os desafios com coragem e elegância. Você terá ótimo desempenho em provas, entrevistas e apresentações. Dúvidas sobre uma viagem inspirarão reflexões. Talvez precise ajustar o roteiro, datas, ou providenciar documentos. Escolhas seguirão critérios exigentes. Poder de influência em alta! Ganhe relevância.

Peixes (20/02 – 20/03)

Aprofunde amizades e saiba em quem confiar. Ótimo momento para firmar parcerias, alianças e associações. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos nesta fase. Amplie sua rede social e atraia bons negócios. Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro. Um projeto da casa terá andamento positivo. Encontre boas soluções e concretize um sonho.Você pode! Consiga o que quiser com a força do seu signo

Comentarios