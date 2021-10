Confira as previsões para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Fique de olho no futuro. A semana trará projeção profissional, formalizações e responsabilidade social. Espere por mais prestígio na equipe e segurança nas escolhas. Bom momento para direcionar o plano de carreira e ganhar autonomia. Amizades e parcerias ficarão mais firmes. Construa relações de confiança e fortaleça sua rede de apoios. Abertura e novos começos.

Touro (21/04 – 20/05)

Semana de conquistas no trabalho. Impulsione novo projeto e fortaleça sua posição. Bom período para iniciar atividades, expandir a atuação e planejar o futuro. Espere por sucesso e prestígio em apresentações públicas e nas redes sociais. Cenário otimista e maior organização cotidiana darão segurança para dar um passo maior na carreira. Amor com novos planos.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Sentimentos profundos envolverão amizades especiais e o par. A semana trará planos de longo prazo na relação íntima, novos prazeres, brilho e otimismo. Bom para reinventar a vida e expandir os horizontes. Renove conceitos e atualize conhecimentos. Estudos e viagens estarão no radar. Enriqueça a bagagem cultural e conquiste novos espaços. Estabilidade no amor.

Câncer (21/06 – 22/07)

A semana trará mais segurança e emoção no amor. Aprofunde um vínculo especial e resolva assuntos do coração. Se estiver só, uma relação que começar nestes dias terá grandes chances de se estabilizar e promover mudanças positivas de comportamento e estilo de vida. Mercúrio retrógrado cobrará resolução de pendências e reorganizações na casa. Atualize documentos.

Leão (23/07 – 22/08)

Prazer, entusiasmo e muita criatividade darão sabor à semana, que será movimentada e repleta de novidades. Bom para criar projetos, planejar viagem com os filhos ou o par e investir em melhor qualidade de vida. Renegocie contratos e acerte a documentação. Mercúrio retrógrado cobrará mais agilidade para vencer burocracias e finalizar processos. Harmonia no amor.

Virgem (23/08- 22/09)

Semana de reencontros e de emoções fortes no amor. Assuntos financeiros estarão em destaque. Você poderá ganhar mais e consolidar a carreira. Bom período para renegociar o salário ou diversificar atividades e aumentar os rendimentos. Recupere algo perdido no passado e invista no seu futuro. Poder em alta! Uma proposta de trabalho virá na direção dos sonhos.

Libra (23/09 – 22/10)

Carinho da família, autoestima e planos de desenvolvimento manterão o astral em alta nesta semana. Espere por uma declaração de amor e por mais segurança nos relacionamentos. Fase de assumir novos desafios. Brilhe nas reuniões de trabalho, entrevistas, apresentações públicas e ganhe projeção nas redes. Novo ciclo de vida trará viagens, prestígio e conquistas relevantes.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Encerre um longo ciclo e amplie comunicações e contatos. A semana trará oportunidades de bons negócios e maior segurança financeira. Decida investimentos e equilibre as contas. Você contará com maior estabilidade afetiva e material. Hora de pôr a vida em ordem, cuidar da saúde e concretizar as mudanças desejadas. Harmonia familiar. Firme acordos e ganhe tranquilidade.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Vida social e atividades em grupo ganharão impulso extra nesta semana. Fortaleça a posição na equipe e esclareça mal-entendidos com uma amizade. Bom período para cuidar da beleza e das suas posses. Com maior poder de atração, carisma, alto astral e simpatia, você atrairá novos relacionamentos e negócios. Amplie as comunicações e presença nas redes. Estude idiomas.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

A sensibilidade estará amplificada. Siga a intuição e aproveite oportunidade de expansão profissional e financeira. Você terá sorte nos negócios nesta semana. Bom período para iniciar um empreendimento promissor e abrir novo caminho para o futuro. Mercúrio retrógrado cobrará atenção aos detalhes de contratos, prazos e questões jurídicas. Sonhos e expectativas no amor.

Aquário (21/01 – 19/02)

Fase de maior exposição e prestígio. Cuide da reputação e de assuntos jurídicos. Harmonia com a equipe e trocas motivadoras com amizades trarão mais motivação nesta semana. Você terá ótimo desempenho nos estudos e apresentações públicas. Assuma nova filosofia e afaste inseguranças. Escolhas sábias e boas parcerias garantirão ótimos resultados. Confie mais.

Peixes (20/02 – 20/03)

Aproveite esta semana para firmar amizades e novas parcerias. Você terá ótimos resultados em negociações e associações. Espere por mais visibilidade, prestígio profissional e crescimento financeiro nesta fase. Hora de concretizar planos e construir maior estabilidade e segurança para o futuro. Foque nos relacionamentos e movimente a vida com novos projetos. Poder em alta!Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em outubro

