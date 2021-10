Confira as previsões para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Momento de expectativas no trabalho e no amor. Aproveite a semana para se posicionar na equipe e em novas parcerias. Fase positiva para aprender com os outros e desenvolver novas habilidades. O foco nos relacionamentos produzirá ótimos resultados. Conte com poder de negociação e dose maior de diplomacia para chegar onde quer. Amor com mais atitude.

Touro (21/04 – 20/05)

Fase de decisões e discussões importantes no trabalho. Impulsione novo projeto e fortaleça a reputação. Mercúrio retrógrado cobrará organização e mudanças na rotina. Talvez você se envolva com várias atividades simultaneamente. Avalie prioridades, aumente a disponibilidade nas relações e apoie a equipe. Brilho e criatividade não faltarão. Suba um patamar na carreira!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Troque confidências com a família e jogue a autoestima para cima. Sentimentos profundos inspirarão reflexões e decisões de vida. Cuidado com a saúde e equilíbrio serão prioridade. Pegue leve no trabalho e dedique mais tempo a você. O coração falará mais alto nesta semana. Resolva inquietudes com diálogo franco e apoio mútuo no amor.

Câncer (21/06 – 22/07)

Conversas sensíveis e carinhosas intensificarão o amor. Resolva assuntos do coração nesta semana e ganhe inspiração para o trabalho. Harmonia familiar e inciativas na organização da casa aumentarão o conforto. Mude padrões de relação e torne a vida mais gostosa. Decisões serão tomadas com maior segurança. Mercúrio retrógrado cobrará solução de pendências.

Leão (23/07 – 22/08)

Planeje investimentos futuros. A semana trará abertura a novas relações, convites de amigos e atividades de grupo. Troque mensagens, circule nas redes e movimente a vida social. Amizades especiais estarão próximas. Amplie discussões e participe de um mundo maior. Mercúrio retrógrado cobrará acertos de contratos e de documentos. Harmonia familiar. Firme acordos.

Virgem (23/08- 22/09)

Dê espaço aos sentimentos e acolha suas necessidades de carinho e de atenção. A semana trará empatia e encontros especiais. Se estiver só, poderá se apaixonar intensamente. Embarque num clima mágico no amor e dê sabor à vida. Uma onda de energia positiva envolverá a carreira e as finanças. Fortaleça a missão e espere por novas propostas. Sucesso!

Libra (23/09 – 22/10)

Dia sujeito a distrações e devaneios. Aproveite para avaliar os sonhos, meditar e equilibrar suas energias. A semana trará conquistas pessoais importantes e planos de expansão. Revise o projeto de vida e invista no seu desenvolvimento. Bom momento para renegociar contratos insatisfatórios e atrair oportunidades de crescimento financeiro. O salário poderá aumentar.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Maior participação social e novas amizades darão sabor à semana. Encerre um longo ciclo com autoconhecimento e segurança nas escolhas. Você estará mais perto dos sonhos. Amor com profundidade, companheirismo e encantamento. Talvez você mude a maneira de pensar e reinvente a vida. Velhos conceitos perderão o sentido. Renove os sentimentos e o lifestyle.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Aposte nos sonhos e num futuro de sucesso. A semana trará popularidade e projeção profissional. Lance um projeto inovador, ganhe a simpatia do chefe ou do público e fortaleça a posição na equipe. Fase gostosa para reencontrar amizades, circular com mais liberdade e ampliar atividades sociais, com os devidos cuidados de proteção da sua saúde e da dos outros.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Planos para o futuro poderão mudar. Repense posições e papel profissional. Bom momento para iniciar um empreendimento ou assumir mais liderança no trabalho e ampliar seus recursos. Cenário positivo também para viajar e firmar amizades em outro ambiente. Espere por surpresas gostosas no amor e notícias animadoras. Negociações financeiras darão segurança.

Aquário (21/01 – 19/02)

Planos de mudança ganharão força nesta semana. Espere por oportunidades nos negócios e conexões profissionais poderosas. Bom desempenho em reuniões e apresentações públicas. Conexões internacionais ou com autoridades abertas. Brilhe, aumente o poder de influência e ganhe visibilidade e prestígio na carreira. Amor com decisões de viagem e de novos projetos.

Peixes (20/02 – 20/03)

Semana de oportunidades. Firme uma parceria poderosa e impulsione projetos. O foco nos relacionamentos atrairá negócios e impulsionará o trabalho. Assuma seu poder, aumente a sintonia com a força interior e afaste pensamentos obsessivos. Confiança nas relações será essencial. Afaste o ciúme e aprofunde um vínculo especial. Mais prazer e intensidade no amor!

