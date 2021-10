Confira as previsões para seu signo

Aquário (21/01 – 19/02)

Fortaleça a autoestima, dê crédito aos sonhos e expanda o projeto de vida. O dia trará conexões com pessoas de longe e autoridades. Espere por mais prestígio e relevância. Você ganhará pontos com o chefe, ou mentor, com ideias brilhantes e inovações. Harmonia com a equipe. Planos de viagem e estudos ganharão força hoje. Amor com prazeres e sabor de aventura.