Confira as linhas de ônibus que irão operar entre 13h e 19h nesta segunda-feira (7)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou o retorno gradual dos serviços de transporte urbano em Manaus a partir de 13h até as 19h desta segunda-feira (7). A princípio, serão retomados os serviços de 34 linhas troncais e alimentadoras que irão atender diversas zonas da cidade em direção ao Centro e Terminais de Integração.

O IMMU ressalta que, conforme o andamento do retorno das atividades, novas linhas poderão entrar em operação para reforçar os serviços à população. Eventuais alterações serão amplamente divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

Fiscais de transporte do IMMU acompanharão as operações do transporte em diversos pontos da capital.

Linhas de ônibus que irão operar entre 13h e 19h:

037 NÚCLEO 11 / T3

039 NÚCLEO 15 / T3

045 AMAZONINO MENDES / T3

040 T3/ RIACHO DOCE/ CAMPO DOURADO

042 NOVA CIDADE/ GALILÉIA/ T3

046 CONJUNTO CANARANAS/ VILA REAL/ T3

049 AMAZONINO MENDES / T3

054 NOVA CIDADE/ COMUNIDADE RAIO DE SOL/ T3

120 PONTA NEGRA / T1 / CENTRO

A200 DOM PEDRO / E2 – ESTAÇÃO ARENA

A202 BAIRRO DA PAZ / E2 – ESTAÇÃO ARENA

A222 ALVORADA / E2 – ESTAÇÃO ARENA

300 T3-CIDADE NOVA/ ESTAÇÃO 4-3-2-1 / T1 – CENTRO

350 T3 / PARQUE DAS LARANJEIRAS / T2 / CACH.

359 T3 / PARQUE 10 / T2 – CACHOEIRINHA

A407 JARDIM PRIMAVERA / PARQUE 10 / ARENA

415 T3-CIDADE NOVA/ ESTAÇÃO 4-3 / MARIO YPIRANGA/ T2- CACHOEIRINHA

440 AMAZONINO MENDES / T1 / CENTRO

442 T4 / PARQUE 10 / BOULEVARD / CENTRO

450 PONTA NEGRA/REDENÇÃO/ ESTAÇÃO 4-PARQUE DAS NAÇÕES/T3

457 ÁGUAS CLARAS II / TEFÉ / T2 / CENTRO

507 ADRIANÓPOLIS / T2 / CENTRO

517 OURO VERDE / T2 / CENTRO

600 T4 / T5 / CENTRO

605 SÃO FRANCISCO / T2 / CACHOEIRINHA

621 DISTRITO II / NOVA VITÓRIA / T5-2 / CENTRO

640 T4-3/ CIDADE NOVA/ ESTAÇÕES 4-3-2-1 / T1 – CENTRO

641 T4-3/ CIDADE NOVA / ESTAÇÃO 4 -PARQUE DAS NAÇÕES/ PONTA NEGRA

650 T4 / T5 / TEFÉ / T2 / CENTRO

651 T4-2 / CENTRO / T5

652 T4 / T5 / V-8 / T1 / CENTRO

671 T5-2 / CACHOEIRINHA

677 JORGE TEIXEIRA / AUTAZ MIRIM / T2 / CACHOEIRINHA

678 T4 – 5 / V-8 / PONTA NEGRA

*Com informações da assessoria

Comentarios