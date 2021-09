Cone principal do vulcão Cumbre Vieja colapsa parcialmente

O cone principal do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção no último domingo, na ilha de La Palma, nas Canárias, sofreu, esta manhã, um colapso parcial, revela o El País.

A informação foi avançada por um geólogo do Instituto Geológico y Minero de Espanha: “O cone não suporta o seu próprio peso”, referiu Carlos Lorenzo, cita o jornal. O especialista diz ainda que este colapso parcial deixou “um enorme ‘riacho’ de blocos muito grandes deslocados pela encosta do cone em direção ao mar”.

Numa atualização da situação feita ontem na página de Twitter do programa de satélites de observação do planeta Terra, Copernicus, pertencente à União Europeia, foi informado que a lava já atingiu 190,7 hectares da ilha de La Palma e que 452 habitações foram destruídas.

Não há, contudo, vítimas a registar, apesar dos elevados danos materiais.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou ontem que o Governo vai aprovar uma ajuda “imediata” para aqueles que perderam as suas casas e o seu trabalho devido à erupção do vulcão Cumbre Vieja.

Numa conferência de imprensa acompanhado pelos presidentes das Canárias e também pelo máximo responsável público pela ilha de La Palma, Sánchez explicou que toda a ilha será declarada “zona de catástrofe” e que serão tomadas medidas “rápidas” para atender às necessidades de alojamento, aquisição de bens básicos e restabelecimento das comunicações, bem como um sistema específico de expediente para a regulamentação do emprego.

Devido ao vulcão Cumbre Vieja, as autoridades preveem retirar das zonas mais expostas até cerca de 10 mil pessoas. La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias e encontra-se a 460 quilômetros da ilha portuguesa da Madeira.

