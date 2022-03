Concurso público para delegado da Polícia Civil do AM acontece neste domingo

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realiza, neste domingo (27/03), as provas do concurso público para o cargo de delegado. Além de Manaus, o exame está sendo aplicado, também, em Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. Ao todo, foram homologadas 12 mil inscrições para as provas deste domingo. O concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, acompanhou a realização da prova em uma faculdade da zona centro-oeste de Manaus e destacou.

”As expectativas são as melhores possíveis, estávamos aguardando há uma década que isso acontecesse, e de fato aconteceu. Então, nós nos esmeramos muito para que o concurso ocorresse de forma regular, que nós conseguíssemos, realmente na data estipulada no edital, fazer essa prova, então, é o coroamento. A gente está na fase final, e aí, hoje, os delegados, os pretensos delegados que vão concorrer ao cargo, estão em todas as escolas nesse momento para, daqui a pouco, iniciar as provas”, disse a delegada-geral.

O exame deste domingo ocorre em dois períodos. Os candidatos realizam, das 8h às 13h, a prova objetiva e, a partir das 15h, a discursiva.

”Aproveito a oportunidade para agradecer ao governador, que teve a sensibilidade de acatar o nosso pleito, que era um pleito antigo. As nossas forças de segurança, em especial a Polícia Civil, realmente precisa muito de efetivo, então, estamos todos ansiosos para recepcionar esses novos e pretensos delegados que estão vindo aí para a gente. É um dia realmente de realização”, concluiu Emília.

Público

O concurso para delegado reuniu não somente concurseiros do Amazonas. Aspirantes de diversas capitais do Brasil também vieram a Manaus para tentar a sorte na prova, como é o caso da advogada Nádia Lice, de 35 anos, que viajou do estado do Maranhão.

”É uma expectativa grande, haja vista que o estado do Amazonas, hoje, tem uma das melhores remunerações para o cargo de delegado. A [minha] preparação foi intensa, haja vista que é um sonho para a maioria dos concurseiros do Brasil, então, é dedicação máxima para esse concurso do estado do Amazonas”, afirmou Nádia.

O também advogado Gustavo Henrique, 44, veio de Niterói (RJ) prestar a prova em Manaus. ”É necessário para ocupar os cargos que estão vagos na segurança pública do estado, então, isso é importante para a política de segurança pública do estado como um todo. Vão ter mais delegados preparados aí para dar segurança para todo cidadão, estou estudando já há um bom tempo, me preparando, e quando veio a abertura desse concurso eu achei uma boa oportunidade\”, frisou Gustavo.

Mais provas

O Governo do Amazonas realiza, no próximo domingo (03/04), o concurso para os cargos de escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista), das 8h às 12h, e para investigador, das 15h às 19h. As provas serão aplicadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé, além de Manaus.

*Com informações da assessoria