‘Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello’ movimenta R$ 1,6 milhão na economia manauara

A partir da próxima segunda-feira, 8/8, até o dia 21/9, estarão abertas as inscrições para projetos artístico-culturais concorrerem ao edital “Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello”. O edital foi lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), nessa sexta-feira, 5/8, no Diário Oficial de Manaus (DOM), e vai contemplar até 55 propostas, em um investimento total de R$ 1,6 milhão na cadeia econômica da cultura de Manaus.

O novo edital da gestão do prefeito David Almeida é voltado para artistas e profissionais da cultura, e pretende premiar projetos voltados aos segmentos das artes e cultura na cidade de Manaus.

O “Edital Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura” tem dotação orçamentária de R$ 1,6 milhão (um milhão e seiscentos mil reais) e premiação de até 55 (cinquenta e cinco) projetos culturais, dividido em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música. Poderá participar desse edital pessoa física ou pessoa jurídica, com trajetória documentada e que já tenham realizado, no mínimo, (2) duas produções na área da cultura e que estejam comprovadas em portfólio.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explicou, durante o lançamento do edital, na noite desta sexta-feira, 5/8, em uma cerimônia com a presença de artistas e autoridades locais, no estacionamento ao lado do Museu da Cidade de Manaus (Muma), no Centro, que além do “Edital Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, na segunda-feira, 8/8, também será lançado no DOM o “Edital Thiago de Mello – Novos Talentos”.

“O ‘Edital Thiago de Mello’ busca o fomento às ações de formação, criação artística e estímulo da produção cultural em Manaus. Também lançaremos o ‘Edital Thiago de Mello – Novos Talentos’, com dotação orçamentária de R$ 400.000,00. Ao todo, os dois editais irão contemplar até 142 propostas, em um investimento total de R$ 2 milhões na cadeia econômica da cultura de Manaus”, ressaltou Oliveira.

O nome do prêmio é uma homenagem ao poeta amazonense Amadeu Thiago de Mello, que faleceu no dia 14 de janeiro de 2022, em Manaus, aos 95 anos, de causas naturais.

“Os editais fazem parte das ações culturais políticas da Prefeitura de Manaus, e esse edital é muito importante, porque movimenta a economia, sobretudo a indústria da economia criativa, pois vai dar oportunidade de trabalho para os diversos artistas e segmentos artísticos, e o mais importante, é o ganho cultural para a cidade, porque muitos projetos serão contemplados, e esses projetos retornarão para as comunidades para que a sociedade possa usufruir desses bens culturais”, afirmou o presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Tenório Telles.

Os trabalhadores da cultura interessados em inscrever seus projetos devem consultar o edital e preencher os formulários on-line disponíveis na aba “editais”, no site da Manauscult, no endereço eletrônico: manauscult.manaus.am.gov.br.

No “Edital Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, os prêmios por segmentos artísticos estão distribuídos em valores de R$ 15 mil, R$ 30 mil, R$ 45 mil e R$ 100 mil.

Todos os projetos contemplados no edital deverão ser realizados no município de Manaus, incluindo aqueles que visam à promoção de formação dos artistas e produtores culturais manauense. E todas as atividades decorrentes da realização dos projetos premiados no edital deverão ser oferecidas gratuitamente à população.

O produtor cultural e jornalista, Wagner Moreira, premiado no edital Zezinho Corrêa 2021, da Manauscult, agradeceu a prefeitura pela inciativa e destacou a importância do fomento cultural.

“Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, pela homenagem que foi feita ao nosso grande poeta, que representa a Amazônia, que representa o Brasil, a nível internacional, que é o Thiago de Mello. Nós temos por metro quadrado diversos artistas que precisam mostrar o seu trabalho na arte circense, arte cênica, poesia, dança, e a gente precisa desse estímulo e dessa possibilidade de mostrar essas diferentes linguagens artísticas, e isso é o momento que a gente não pode deixar passar e, mais um vez, como produtor cultural, eu gostaria de parabenizar a prefeitura e parabenizar a Manauscult por essa iniciativa”.

Inscrições

O prazo para recebimento das propostas digitais é de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à data de publicação do edital. Podem se inscrever maiores de 18 anos, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, desde que as pessoas físicas residam em Manaus e as pessoas jurídicas possuam o domicílio em Manaus.

Cada projeto cultural poderá ser inscrito uma única vez, em apenas 1 (um) segmento artístico e 1 (um) módulo financeiro, assim como o proponente que apresentar sua inscrição como pessoa física não poderá apresentar outra como pessoa jurídica. O objetivo é premiar o maior número de proponentes habilitados.

As inscrições poderão ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, 8/8, apenas de maneira digital por meio dos formulários on-line disponibilizados na página da Manauscult (manauscult.manaus.am.gov.br), até o dia 21/9.

Para participar do certame, no momento da inscrição, os proponentes devem preencher todos os campos obrigatórios constantes na plataforma digital e realizar o upload dos documentos necessários. Toda a documentação exigida está relacionada no item 5.2.1 do edital.

Após a fase de inscrições, as propostas serão avaliadas em duas etapas: análise de documentação referentes à habilitação jurídica e regularidade fiscal, de caráter classificatório e eliminatório, realizada pela Comissão Técnica; e análise dos projetos, realizada pela Comissão de Seleção, de caráter classificatório e eliminatório. Na fase de análise dos projetos, serão avaliados critérios como excelência técnica e relevância cultural da proposta, aspectos de criatividade e de inovação, exequibilidade orçamentária, qualificação do proponente e proposta de contrapartida.

Os projetos aprovados terão um prazo de seis meses para realizar suas atividades, a contar da data do recebimento dos recursos financeiros. O edital na íntegra e todos os anexos necessários para a inscrição estarão disponíveis no site da Manauscult.

Os artistas devem acompanhar as divulgações das etapas, resultado final, homologação e demais processos relacionados ao edital “Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello”, por meio do DOM, pelo endereço eletrônico (http://dom.manaus.am.gov.br), replicado no site da Manauscult.

Vagas

No “Edital Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, a quantidade de vagas de projetos por segmento estão divididas da seguinte maneira: artes visuais (5); audiovisual (7); circo (5); dança (5); hip-hop (5); literatura (5); tradições culturais (5); música (11); e teatro (8).

Dúvidas

Em caso de dúvidas, os trabalhadores da cultura podem entrar em contato com a equipe da Manauscult pelo e-mail editalthiagodemello2022@gmail.com ou ligar para o telefone (92) 08842-1111, em horário comercial, das 8h às 17h. A fundação também irá divulgar materiais com orientações, nas redes sociais, Instagram e Facebook, (@manauscult), para auxiliar os interessados em participar do edital.

Homenagem

O novo edital de apoio à classe artística leva o nome do poeta amazonense Amadeu Thiago de Mello. Nascido em Barreirinha, o artista conquistou reconhecimento nacional e internacional, tornando-se um dos mais expressivos poetas contemporâneos do país. É autor de livros reconhecidos mundialmente, como “Faz escuro, mas eu canto”, “Silêncio e palavra”, “Manaus, amor e memória”, entre outros.

Além de escritor, exerceu o jornalismo e serviu no Itamaraty como adido cultural no Chile, onde cultivou uma grande amizade com Pablo Neruda e Salvador Allende.

O Museu da Cidade de Manaus (Muma), localizado no centro histórico, possui uma exposição permanente em homenagem ao poeta.

▓▓ ASSESSORIA ▓▓