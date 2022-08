Concurso “O Quilo é Nosso” abre inscrições para restaurantes a quilo no AM

O Brasil é pioneiro mundial no serviço de comida a quilo em restaurantes. O primeiro estabelecimento a oferecer este tipo de serviço nasceu em Belo Horizonte ainda na década de 1980. Uma criação típica e orgulhosamente tupiniquim que oferece uma solução criativa e bem-sucedida para o serviço rápido de alimentos. Os restaurantes com cobrança a quilo hoje constituem a maior parcela dos estabelecimentos do país e são neles que grande parte da população brasileira se alimenta: famílias, trabalhadores e estudantes.

Pensando nisso, a Abrasel idealizou um evento cujo objetivo é resgatar este orgulho e valorizar o restaurante a quilo, tão usufruído diariamente por milhões de brasileiros. A 6ª edição do concurso “O Quilo é Nosso” vai acontecer, de 13 à 23 de setembro nos restaurantes participantes e tem como tema: Saudável e natural do Brasil. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo contato: 92 9 8292-0021 ou no Instagram da @abraselam acessando o link na bio.

Este ano os estabelecimentos participantes inscrevem pratos inéditos, especialmente desenvolvidos para a ocasião, a fim de evidenciar a gastronomia e a tipologia de serviço a quilo. Serão eleitos e premiados os três melhores restaurantes de comida a quilo do Amazonas, os melhores de cada estado e o grande campeão nacional.

O concurso O Quilo é Nosso 2022 conta com a parceria da Prazeres da Mesa, principal e mais relevante plataforma de conteúdo de gastronomia do Brasil, com forte influência junto ao público especializado e ao público final, para avaliar os pratos dos finalistas na última etapa e divulgar o evento como um todo.

Como funciona?

O Quilo é Nosso é dividido em três etapas. Funciona assim: cada restaurante deve criar uma receita especial para compor o buffet e participar do concurso. Os estabelecimentos são avaliados por voto popular nos critérios a seguir: ambiente, atendimento, limpeza e qualidade geral do buffet. O voto popular, junto a avaliação de um júri técnico local, elege os três melhores restaurantes de cada cidade ou região participante.

Na segunda etapa, o júri local avalia os pratos dos três restaurantes eleitos na primeira fase e escolhe o melhor em cada estado. Por fim, em uma apresentação que acontece em São Paulo, entre 1 e 3 de novembro, um júri técnico nacional avalia o prato vencedor de cada estado e elege o grande campeão nacional.

De acordo com o presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini “Para os estabelecimentos participantes, o concurso é também uma excelente oportunidade de criar e testar novos pratos, que mostrem a diversidade dos sabores e a criatividade dos chefs, além de atrair novos clientes e divulgar o negócio. Venha ser um associado e assim participar do nosso calendário de eventos e ter benefícios especiais, pois “juntos somos mais fortes”, afirma Rodrigo.

Por assessoria