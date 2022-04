Concurso da Polícia Civil registrou 20.614 faltosos dos 67 mil inscritos

O concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizado neste domingo (3) para os cargos de escrivão, investigador e perito (legista, criminal e odontolegista), registrou a presença de 46.610 candidatos de aproximadamente 67 mil que se inscreveram para o certame, aponta a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foram registrados 20.614 faltosos.

As provas ocorreram em Manaus e nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Conforme a FGV, pelo período da manhã, quando ocorreram as provas para escrivão e perito, dos 23.913 inscritos, compareceram 15.991 candidatos e foram registrados 7.922 faltosos, o que representa 33% do total. No período da tarde, quando aconteceu a prova para investigador, dos 43.314 inscritos, compareceram 30.622 candidatos, com 12.692 faltosos, o que representa 29% de ausentes. Somados todos os cargos ofertados, 46.613 compareceram para fazer as provas do concurso e 20.614 candidatos faltaram.

São 200 vagas para investigador e 62 para escrivão, ambos os cargos com remuneração de R$ 12.948,78; 27 para perito criminal, além de 8 para médico legista e 3 vagas para odontolegista, com remuneração de R$ 16.237,85.

