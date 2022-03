O resultado preliminar das provas objetivas do concurso Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi divulgado nesta quarta-feira (16).

Após várias suspensões, os inscritos no concurso público da PMAM realizaram as provas no dia 7 de fevereiro. Ao todo, mais de 111 mil candidatos eram esperados, mas deste número, 18,6% não compareceram para a primeira etapa do concurso.

A consulta está disponível aqui: Resultado

As informações são do D24am.