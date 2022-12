Concerto “O Encanto de Natal” desperta valores e leva humor ao palco do Teatro Amazonas

MANAUS — O espetáculo de Natal no Teatro Amazonas é o mais esperado pelo público e também o que mais emociona. Abordando temas atuais, dentro de um contexto natalino, neste ano, o tema “O Encanto de Natal” será apresentado do dia 11 a 23 de dezembro, com entrada gratuita, mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), que será aberto nesta quarta-feira (07/12).

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundo de Promoção Social (FPS), o espetáculo de música, teatro e dança desperta valores embalados pelo clima natalino. São mais de 40 atores em cena que, ora se revezam e se misturam, aos corpos artísticos do Estado, Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas, alunos do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro e artistas convidados.

O amor, a alegria, o recomeço e a esperança são tratados com leveza pelo dramaturgo Roger Barbosa. A direção artística do espetáculo é de Ana Claudia Mota.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca que o concerto de Natal coroa todas as ações culturais do Governo do Estado, realizadas ao longo do ano. “Para a classe artística e os profissionais envolvidos, o concerto comprova o talento e a qualidade técnica aprimorados durante o ano. Os aplausos do público representam o reconhecimento do trabalho de quem está no palco e por trás de toda engrenagem”, disse o secretário.

Direção artística e elenco

Assim como nas outras edições, o concerto é uma vitrine de talentos locais. Com mais de 30 anos de atuação como atriz, produtora cultural e diretora teatral, Ana Claudia Mota, revela que, neste ano, o musical ganha boas doses de humor. “Quem acompanha a minha trajetória como atriz e diretora sabe que tenho uma veia cômica muito forte. Então, quem for ao Teatro Amazonas vai dar boas risadas, com personagens hilários”, disse Ana Claudia.

“O público vai sair do espetáculo, não só com todos os valores que trabalhamos no Natal, o amor, a compaixão, o perdão, mas também, vai sair com o coração leve e cheio de alegria”, acrescenta.

Entre os atores, o jovem amazonense Gabriel Freitas, 21, que interpreta Samuel, protagonista da narrativa. “O Natal é para mim a melhor época do ano, então fazer parte do espetáculo é um presente”, disse Gabriel, que conquistou o papel, participando das audições promovidas pela secretaria de Cultura.

Sinopse

O Encanto do Natal é um espetáculo repleto de magia e emoções onde Samuel, uma criança que se torna um adulto frustrado, precisa recuperar o sentido das comemorações natalinas para reencontrar a sua felicidade, mas para isso precisa resgatar a criança que existe dentro dele. Em sua jornada recebe a ajuda de Dundo e Zig, dois duendes atrapalhados que o transporta à fábrica do Papai Noel, onde a magia acontece. Tudo seria fácil se não fossem Nino e Feaus, duas criaturas que querem acabar com o Natal. O resultado desse encontro é uma aventura onde todos serão transformados.

*Com informações da assessoria