Comunidades de Coari convivem com descaso e falta de infraestrutura

Na manhã de domingo (07/11), o candidato a prefeito de Coari, Robson Tiradentes Jr (PSC), acompanhado do vice, Coronel Airton Norte, deu inicio as atividades de rua da campanha suplementar.

Com uma agenda intensa, os candidatos da coligação Ficha Limpa por Coari visitaram as comunidades rurais Saubinha, Vila do Itapéua e São José do Mato Grosso, conhecendo os problemas das localidades e apresentando as propostas do Plano de Governo.

O desemprego e a falta de renda permanente foram as reclamações mais recorrentes ouvidas pelos candidatos. A churrasqueira Adriana Silva concluiu o ensino médio há 5 anos, quando precisou abandonar o sonho de ser professora para sustentar a filha. Na ocasião, ela pediu de Robson Tiradentes Júnior a oportunidade de retomar os estudos e se tornar uma profissional da educação.

Alessandra Costa, de 33 anos, e o marido encontram-se desempregados e possuem 4 filhos. Nunca possuíram trabalho formal. A manutenção da família é feita apenas através do auxílio do programa Bolsa Família. Ela pediu do candidato a prefeito a oportunidade de ter renda fixa.

Robson Tirandentes afirmou que uma das metas de sua administração será a promoção de cursos de capacitação que permitam o desenvolvimento de uma ativade rentável às famílias de Coari.

“Estamos programando a realização de diversos cursos que vão ensinar uma profissão. Em muitos casos, essas pessoas vão ser absorvidas por empresas ou cooperativas que prestarão serviços essenciais para prefeitura. Uma coperativa de costureias, por exemplo, é fundamental para confecção do uniforme escolar e de toda a rouparia do hospital e das unidades básicas de saúde” explicou o candidato a prefeito.

O aposentado Luiz Miguel Souza, 70 anos, há 60 anos se dedica ao plantio de abacaxi e açaí. Mesmo se esforçando na terra, sua principal fonte de renda é um salário mínimo. O motivo da baixa renda está centrado na dificuldade de escoar a produção.

Um sistema permanente de escoamento dos produtos do setor primário das comunidades até a sede do município ou grandes centros consumidores está entre as propostas do Plano de Governo de Robson Tirandentes visando a rentabilidade dos trabalhadores do campo.

Souza relatou ainda que há décadas os ex-prefeitos prometeram a construção do porto Rainha do Solimões, na Vila do Itapéua, projeto que nunca foi concretizado. Robson Tiradentes Jr garantiu que irá trabalhar em conjunto com a comunidade de forma a construir um plano de prioridades, o que deverá ser feito ao longo de sua gestão.

“Se o porto for realmente a maior demanda, nosso trabalho será iniciado aqui por ele. A comunidade é quem vai estabelecer as prioridades das ações a serem executadas pela prefeitura. Podem ter certeza que não sou homem de promessas e sim de palavra” afirmou o candidato.

Da Vila do Itapéua, a comitiva seguiu para São José do Mato Grosso. Ao atravessar uma picada no meio da mata, Robson Tiradentes Jr foi recebido com esperança pelos eleitores.

A falta de infraestrutura e a dificuldade em relação ao abastecimento de água, uma vez que a bomba não tem força suficiente para atender a comunidade, assim como a ausência de escola, creche e saneamento básico foram as principais queixas reladas pelo líder comunitário, Afimar Gomes.

“É um compromisso meu quando eleito colocar as máquinas aqui para abrir o acesso e melhorar a mobilidade do ramal do Coruja que sofre há anos com um problema tão simples de ser resolvido. Se preciso for, vamos furar poços artesianos. Vamos fazer o que for preciso para resgatar a dignidade do nosso povo” destacou Robson Tiradentes Jr.

A agenda de campanha pelas comunidades rurais foi finalizada em Saubinha, onde eleitores declararam apoio as candidaturas de Robson Tiradentes Jr e Coronel Ayrton Norte.

“Vamos arregaçar as mangas e trabalhar intensamente para que nossa juventude não fique a mercê da criminalidade. Para isso, vamos promover políticas públicas voltadas a programas sociais que ocupem o tempo ocioso de crianças e adolescentes” concluiu o candidato a vice prefeito, Coronel Ayrton Norte.

