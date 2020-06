Complexo viário Ministro Roberto Campos será inaugurado nesta segunda-feira (29)

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entrega às 16h desta segunda-feira, 29/6, o complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, considerada a maior obra de mobilidade urbana da cidade.

O projeto arrojado e moderno, executado dentro do prazo de 15 meses, inclui passagens subterrâneas que interligam as zonas Oeste e Centro-Sul, dando fim a gargalos históricos no trânsito da cidade, proporcionando maior fluidez no principal eixo entre as zonas Norte e Sul.

No transporte coletivo, o complexo também contempla a nova estação de transferência São Jorge, que possibilita a conexão de linhas de ônibus utilizando o sistema de bilhetagem eletrônica com o uso do Cartão Cidadão, nos moldes de um mini terminal. Outro ganho à população é a construção de passarelas para pedestres com elevadores e a desativação de sete semáforos.

