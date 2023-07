Companhia aérea pede para 20 passageiros desembarcarem por voo estar “pesado”

Os tripulantes de um voo da easyJet pediram, na quarta-feira, a alguns passageiros que estavam prestes a levantar voo para saírem do avião porque este estava “muito pesado”.

O momento foi gravado, em Lanzarote, Espanha, e posteriormente compartilhado nas redes sociais. No vídeo, é possível ouvir as explicações do comissário de bordo explicando o que leva a este ‘pedido’ – que, de acordo com o que um porta-voz da companhia aérea disse à publicação britânica The Independent, resultou na saída do avião de 20 ocupantes. Os visados acabaram por embarcar num voo mais tardio.

A viagem com destino a Liverpool, no Reino Unido, estava prevista começar às 21h45 locais, mas acabou por seguir – sem alguns passageiros – às 23h30.

easyJet asked 20 people to leave a flight "because it was "too heavy to take off" pic.twitter.com/TQpcPIVXPn — The Mirror (@DailyMirror) July 7, 2023

“Como há tantas pessoas, é um avião bem pesado. Esse peso combinado com uma pista curta e alguns ventos não são favoráveis neste momento, o que significa que agora a aeronave está muito pesada para levantar voo”, explicou o comissário de bordo.

Ao altifalante, o funcionário da easyJet explicou que não haveria forma de levantarem voo naqueles condições, justificando-se com a “segurança ser prioridade”.

Alegando que era a única forma de resolverem a situação, o comissário pediu que 20 voluntários “escolhessem não voar”, acrescentando que haveria um incentivo. “Atualmente, podemos oferecer até 500 euros (cerca de 2500 reais) aos passageiros que estiveram dispostos a não voar esta noite”.