Comodidades atraem pais para comprar material escolar no Manauara Shopping

O vigilante Wendell Freitas Mateus não tem dúvidas quando chega o período escolar. Acompanhado da família, ele vai ao Manauara Shopping para comprar os itens que compõem as listas dos filhos Wendell Jr de 14 anos e de Davi Iago de 10 anos. “Nós gostamos da praticidade. Tem estacionamento, ar-condicionado e produtos de qualidade. A segurança me dá tranquilidade para trazer os meninos. Sempre deixei que eles escolhessem o que queriam levar”, disse o pai enquanto ajudava o mais velho a escolher a mochila mais resistente.

Desde o final de novembro, pais e responsáveis têm procurado as livrarias do Manauara Shopping para comprar os produtos da lista de material escolar. A proximidade do início das aulas e o horário prático do shopping têm impulsionado as vendas. “À noite e nos finais de semana, principalmente aos sábados, o movimento é muito bom. Acreditamos que a segunda quinzena de janeiro será ainda melhor. Muitas editoras fizeram um recesso no final do ano. Os livros que esgotaram voltarão a ser repostos neste período”, explicou o gerente da Livraria Concorde do Manauara Shopping, Carlos Pereira.

Para agilizar ainda mais as aquisições, a Livraria Concorde do shopping está operando com um atendimento personalizado. “Temos clientes que nos enviam as listas, as vendedoras separam os produtos e, no momento que for conveniente, eles vem pagar e pegar”, pontuou o gerente Carlos.

Na Saraiva, a movimentação cresce desde o dia 3 de janeiro, bem diferente do ano anterior. “No ano passado nessa data, a loja estava fechada sem a possibilidade de o cliente escolher. Agora, as famílias olham e escolhem com calma. Nas compras presenciais, as vendas aumentam porque os pais se lembram de algo que está faltando ou os filhos encontram uma novidade que fazem questão de incorporar à mochila escolar”, explicou a gerente Delma Barros.

As lojas que trabalham com as roupas clássicas do uniforme escolar da atualidade, camiseta branca e calça jeans, também têm mantido o faturamento atendendo crianças e adolescentes que precisam de farda nova anualmente. “As crianças e adolescentes têm crescido muito. Sempre recebemos mães trazendo filhos para escolher calça nova. As numerações variam de 36 a 52. A diversidade e as promoções, que estamos fazendo neste mês de janeiro, têm auxiliado os pais a vestir os filhos”, esclareceu o vendedor Mateus Oliveira da loja Levi´s. O vendedor salientou ainda que a camiseta branca praticamente esgotou. “No réveillon, muita gente comprou branco. Sobraram poucas peças, que devem acabar em breve com tanta procura”, destacou Mateus.

Os tênis estão entre os itens mais procurados pelos que voltarão a estudar. Na Adidas, quem entra na loja procurando uma peça, muitas vezes acaba levando outra. “Nos últimos meses do ano, vieram pessoas sondar o preço. Agora, elas retornam para fechar o negócio. E não levam só os tênis. As mochilas estão vendendo muito”, enfatizou a subgerente Luana Carolina.

A loja está dividida entre pais, estudantes e os malhadores. Especializada em artigos desportivos de qualidade internacional, a Adidas recebe diariamente um grande número de amantes das atividades físicas que retornam para a academia após as festas de final de ano. “Quem parou de malhar, quer voltar com roupa nova para se estimular e neste ponto não há divisão. Tanto homens quanto mulheres querem voltar a ficar de bem com o espelho e a balança”, finalizou Luana.

