Comitiva vistoria produção de 300 novos ônibus para Manaus

A nova frota de veículos que atenderá o transporte coletivo de Manaus está sendo fabricada em duas etapas, totalizando 300 novos ônibus que serão incorporados ao sistema até o final deste ano, sendo 150 já em setembro.

“Será um grande ganho para população, que terá ônibus novos, mais modernos e confortáveis, além de outras melhorias como novas estações de transferência, construção e reforma de terminais”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto, lembrando que todas essas medidas são resultado na intervenção feita no sistema.

Para acompanhar a produção de forma mais direta, uma comitiva da Prefeitura de Manaus e da Câmara Municipal realizou uma visita técnica à Fábrica da Marcopolo, que fica no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). O primeiro lote, com 150 ônibus, já está em fase final de produção e os primeiros veículos já estão sendo preparados para envio à capital amazonense, devendo chegar entre o final do mês de agosto e os primeiros dias de setembro. Os demais, devem ser produzidos no decorrer dos meses e entregues até dezembro.

“O prefeito Arthur Virgílio Neto toma uma atitude muito sábia, considerando o decreto que estabelece que cada veículo deve ter no máximo 10 anos. Agora, a idade média deve ficar entre cinco e seis anos”, informou o diretor de transportes urbanos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Jean Faria, que acompanhou a comitiva.

Segundo o presidente da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Obras Públicas da Câmara Municipal de Manaus, vereador Rosivaldo Cordovil, o transporte é uma preocupação prioritária.

“Recebemos todas as notas fiscais para acompanhar o número dos chassis, assim como as notas fiscais. Todas demonstram que são veículos novos, produzidos em 2020 com o modelo de 2021”, afirmou.

Todos os veículos são pertencentes à frota Marcopolo Torino, que já deixam a fábrica com as cores padrão da empresa, além do brasão da Prefeitura e os requisitos básicos para a acessibilidade, como garantiu o diretor da empresa, Eduardo Oliveira.

“Todos contarão com elevador de acesso, espaço adaptado e ar-condicionado, além de todas as cadeiras na cor amarela, seguindo a lei estabelecida pela Câmara Municipal”, disse. Desde janeiro de 2016, é obrigatório que qualquer assento de passageiros em transporte coletivos da capital seja cedido a passageiros preferenciais.

Além das medidas de segurança e acessibilidade já asseguradas em todos os veículos, a nova frota contará também com barreiras de proteção instaladas para motoristas e cobradores. A medida é uma forma de assegurar uma menor exposição de funcionários e passageiros à Covid-19 em meio a atual pandemia.

Uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da prefeitura deu transparência à visita e produção. A live alcançou mais de 13 mil pessoas e 6,8 mil visualizações, além de ajudar a levar questionamentos importantes feitos pelos próprios cidadãos às autoridades competentes.

Fiscalizações

Atualmente, 1.600 ônibus circulam na capital. Paralelo à aquisição de novos veículos, o IMMU também intensificou fiscalizações nas empresas e maiores penalizações, de acordo com o dano do veículo, a fim de evitar reduções na frota e a queda da qualidade do transporte.

Segundo o líder do governo municipal na Câmara, vereador Marcel Alexandre, houve empecilhos, mas ainda assim o trabalho está sendo feito. “A questão da pandemia atrasou o processo, mas a Câmara e o prefeito foram corajosos em insistir na intervenção, entregando o que foi prometido a população de Manaus. Estamos felizes com essa conquista”, finalizou.

*Com informações da assessoria

