Comitê realiza palestra gratuita sobre mudança na legislação eleitoral para 2022

“O que muda na legislação eleitoral para 2022”, é o tema da palestra gratuita que será realizada pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, nesta sexta-feira,15/10, às 16h (horário Manaus), de forma totalmente virtual, com transmissão pelo Instagram do Comitê.

Com o formato de Webinar, a palestra tem como objetivo expor a mudança na legislação eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional para as eleições de 2022.

O palestrante será o advogado eleitoral, coordenador do Comitê Nacional de Combate à Corrupção – MCCE e membro consultor da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP, Luciano Santos, e terá como mediador o advogado, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Manoel Júnior, que também é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade.

O que é? Webinar: ” O que muda na legislação eleitoral para 2022 “

Data: 15/10/2021

Horário: 16h (Manaus )

Como Participar: Transmissão ao vivo pelo instagram do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. @caccamazonas

