Comitê homenageia personalidades com placa Dom Sérgio Castriani no Dia Internacional de Combate à Corrupção

No dia 09 de dezembro, data em que se celebra o Dia Internacional de Combate à Corrupção, profissionais jornalistas, advogados, contadores, administradores, economistas, promotores de justiça, religiosos e magistrado receberão a placa Dom Sérgio Castriani concedida pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção devido aos serviços prestados nas eleições 2020, na divulgação das atividades, pareceres jurídicos, palestras e apoios nos eventos do Comitê voltados ao eleitor (a).

O evento de entrega da placa acontecerá na próxima quinta-feira, 09/12, às 10h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas – OAB/AM, situada na avenida jornalista Umberto Calderaro Filho, 2000 – Adrianópolis, em Manaus, Am.

A placa Dom Sérgio Castriani foi instituída em junho de 2021, após o falecimento do ex-arcebispo Sérgio Castriani, um dos fundadores do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. O Comitê é composto por várias entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AM, os Conselhos Regionais Profissionais de Administração, de Contabilidade, de Economia, pela Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj, pelo Sindicato dos Jornalistas no Amazonas – SJP/AM e a Arquidiocese de Manaus.

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral possui três objetivos principais: a conscientização do eleitor sobre a importância de votar com responsabilidade e não trocar o voto por promessas e/ou vantagens, vedadas pela legislação eleitoral; combater o uso do caixa dois nas eleições e qualquer forma ilegal de promover propaganda eleitoral, inclusive, o abuso do poder econômico e político; e propor políticas públicas aos governantes para resolver os problemas da sociedade e fiscalizar os atos da Administração Pública, como instrumento de Controle Social.

