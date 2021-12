Comitê anticorrupção critica decisão da Câmara de Vereadores de Parintins

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção criticou a decisão da Câmara de Vereadores de Parintins que, no último 23/11, em reunião ordinária e por maioria dos legisladores, rejeitou o Projeto de Lei n° 34/2021, que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção naquele município.

O referido Projeto de Lei, de autoria da vereadora Brena Dianná (PSD), objetivava contar com envolvimento de diversos setores da Sociedade Civil e de Instituições Públicas para levar mais transparência sobre os gastos e os atos da administração pública e teria a participação “de técnicos, de legisladores e do Poder judiciário e outros, de forma imparcial e inteiramente institucional de caráter permanente, consultivo, autônomo, fiscalizador e deliberativo nas matérias relacionadas às políticas de transparência e combate à corrupção no Município”.

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção desenvolve trabalho de conscientização da população do Amazonas para que ela cobre mais transparência dos gestores públicos e o respeito aos princípios constitucionais da Administração Pública que são: a legalidade, a transparência, a publicidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência, com objetivo de melhorar a qualidade dos governantes e dos serviços públicos oferecidos à população em geral.

Por isso, independentemente do partido e da ideologia política, o Comitê vai sempre apoiar iniciativas que visem o combate à corrupção e estimule a boa prática política, e será sempre crítico às forças políticas que não querem transparência e nem combater à corrupção que tanto mal faz ao povo brasileiro.

O Comitê incentiva, estimula e apoia a sociedade cível organizada que desejar promover a cidadania e iniciativas que visem combater a corrupção e ampliar a transparência em qualquer esfera de governo ou de poder.

*Com informações da assessoria

