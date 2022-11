Comércio de Manaus tem horário diferenciado no feriado da Proclamação da República; confira

A Fecomércio AM informa o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus no feriado do dia 15 de novembro (Proclamação da República).

Dia 15/11 (terça-feira)

Comércio da Região Central

Das 9h às 13h (horário sugerido).

Shoppings:

Amazonas – Lojas e Praça de alimentação – 12h às 21h;

Grande Circular – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas – 13h às 21h – Praça de alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;

Millennium – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 12h às 20h;

Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Praça de alimentação – 12h às 22h;

São José – Lojas – 10h às 16h – Praça de alimentação – 12h às 16h;

Sumaúma – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

ViaNorte – Lojas – 9h às 22h – Praça de alimentação – 10h às 22h.

Por Assessoria