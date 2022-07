Comerciante manda pizza fake para golpista no Piauí

Funcionários de uma pizzaria em Teresina, no Piauí, decidiram fazer uma brincadeira com um cliente que falsificou um comprovante de Pix na última 2ª feira (20). Eles entregaram uma pizza sem recheio e um refrigerante falso no lugar do pedido feito.

De acordo com o dono da pizzaria, Robson Coelho, chegaram duas notificações de recebimento de Pix na conta bancária no dia do ocorrido: um de R$0,01 e outro de R$0,10. Alguns minutos depois, receberam um pedido via WhatsApp, junto ao comprovante de transferência no valor de R$55,00.

Por já ter sofrido um golpe há um mês, Robson foi conferir na conta e não localizou a transferência. Foi aí que imaginou o golpe: o cliente havia feito a transferência de centavos anteriormente, no mesmo dia, e editou a imagem do comprovante.

Junto com os funcionários, o dono da pizzaria teve a ideia de enviar uma pizza sem recheio e uma mistura de suco em pó com sal no lugar de um refrigerante, segundo ele, “para dar uma lição, uma ‘trollagem’ no meliante”. O entregador se dispôs a levar o pedido falso e, quando retornou, enviaram os vídeos do preparo para o cliente.

Há um mês, a pizzaria sofreu um golpe no valor de R$ 300,00, o que fez os funcionários ficarem mais atentos aos pagamentos recebidos. Agora, eles só começam a preparar o pedido depois de conferir o valor na conta bancária.

👉 SBT News