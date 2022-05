Começa venda de ingressos para show do Guns N’ Roses em Manaus

MANAUS — As vendas dos ingressos para o show do Guns N’ Roses em Manaus abriram para o fã clube na quarta-feira (11). Nesta quinta-feira (12), as vendas iniciaram para o público em geral.

Eles podem ser adquiridos através do site www.baladapp.com.br, ou de forma presencial nos lugares e horários abaixo:

Millenium Shopping – de segunda a sábado, das 09h às 21h, domingos e feriados das 14h às 20h e a Bilheteria do teatro Manauara – segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 21h.

Valores

Os ingressos vão variar entre R$230 a R$ 1500 e todos poderão ser parcelados em até 3x no cartão de crédito.

Cadeira Superior : R$ 230,00

: R$ 230,00 Cadeira Inferior: R$ 280,00

R$ 280,00 Gramado: R$ 480,00

R$ 480,00 Front Stage: R$ 680,00

R$ 680,00 Camarote Premium (Arena): R$ 1.000,00 Por Pessoa

R$ 1.000,00 Por Pessoa Camarote Extra Vip: R$ 1.500,00

A banda vai abrir a turnê pelo Brasil no dia 1º de setembro e acontecerá na Arena da Amazônia.