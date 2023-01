Começa período de transferência dos alunos da rede municipal de ensino

MANAUS — Em mais uma etapa do período de matrículas na rede pública de ensino, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), inicia nesta terça-feira, 17/1, o processo de transferência dos alunos da rede pública de educação. O procedimento vai até esta quinta-feira, 19/1, de forma presencial ou pelo site: www.matriculas.am.gov.br

Os pais ou responsáveis devem acessar o site de matrículas para solicitar a reserva de vaga na escola de preferência e depois ir à escola, que fez a devida reserva, em até três dias, para confirmar a matrícula.

A Gerente de Matrículas da Semed, Darlene Liberato, alerta para o período de transferência nas unidades de ensino do município de Manaus, pois é fundamental que os pais ou responsáveis não percam as datas para o devido procedimento.

“Amanhã (17), inicia o processo de transferência dos alunos que têm a necessidade de trocar de escolas, porque mudou de bairro ou outra necessidade. Pode ser direto no site de mátriculas, onde tiver vaga ele consegue fazer a designação ou em uma escola mais próxima de sua casa para conseguir uma vaga, que estão no sistema. O período é de transferência para os alunos da rede municipal, ou seja, o aluno que sai de uma escola para outra”, explicou.

Documentos

Para a efetivação da matrícula, a secretaria da unidade de ensino deve proceder à análise e solicitação de comprovação de vida escolar com a apresentação dos documentos necessários, são eles: Certidão de nascimento e/ou carteira de identidade; documento de identidade e CPF do responsável legal; guia de transferência do estudante (extra-rede/particular); comprovante de residência com CEP; três fotos 3×4; declaração de cartão de vacina atualizado; cartão de vacinação (cópia); número de telefone atual do responsável e documento de autorização de refúgio (em caso de estrangeiro).