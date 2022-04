MANAUS, AM — Desde segunda-feira, 18/04, iniciou o período de inscrição para profissionais, blogs, sites, portais e outras empresas de jornalismo, destinado a obtenção do Selo de Jornalismo Profissional.

O edital, publicado em veículos de comunicação, contém as informações necessárias com o objetivo de orientar os interessados (as).

O mesmo edital está publicado, também, no site (jornalistasam.com.br) da entidade representativa dos jornalistas no Amazonas.