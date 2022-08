Começa neste domingo a 44ª Expoagro, no Kartódromo da Vila Olímpica

MANAUS — A 44ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) começa neste domingo, 28, e vai até 4 de setembro, no Kartódromo da Vila Olímpica, localizado no bairro Alvorada, zona Oeste da capital.

A Expoagro é a maior vitrine do setor agropecuário no estado. Trata-se de uma feira tradicional, cuja realização foi interrompida durante seis anos, tendo sido resgatada pelo Governo do Estado, em 2019. Este ano, atendendo um pedido do público, o evento está sendo ampliado para oito dias com várias programações, entre apresentações regionais, capacitações, parque de diversão, rodeio, estandes com os potenciais produtivos dos municípios do Amazonas, entre outros.

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Sepror, prevê mais de 400 expositores institucionais e comerciais, com atividades voltadas aos agricultores, produtores rurais e afins. Com expectativa de gerar R$ 150 milhões em negócios e receber 400 mil visitantes, em 8 dias.

A 44ª Expoagro, é executada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável (Idam), e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). Entre os parceiros destacam-se, a Prefeitura Municipal de Manaus, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae/AM), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/AM), Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado Amazonas (Fetagri) e Secretaria de Desenvolvimento e Gestão Estratégica do Amazonas (Sedecti).

Resgate- Em 2019 a 41ª Expoagro marcou a retomada, após 6 anos sem o evento. Ocorreu entre os dias 03 e 06 de outubro, com a movimentação de mais de R$ 78 milhões entre negócios e operações de crédito. A feira, que recebeu mais de 350 mil visitantes em quatro dias, contou com aproximadamente 300 expositores, entre agricultores, pecuaristas, pescadores, piscicultores, produtores rurais, comerciantes de alimentos e bebidas, e empresas do setor, incluindo empreendedores de outros estados.

Em 2020, a 42ª Expoagro ocorreu de forma 100% virtual, devido a pandemia, movimentando cerca de R$ 60 milhões no agronegócio do estado, alcançando todas as regiões do Brasil e chegou a um total de 22 países entre América do Sul, Ásia, Europa e América Central. Tendo durante os três dias, 22 mil visualizações na plataforma do site, assim como 200 mil visualizações nas redes sociais da TV Encontro das Águas, Sepror e Governo do Amazonas.

Em 2021 com uma movimentação de mais de R$ 103 milhões, entre negócios e operações de crédito, a feira, aconteceu de forma híbrida (presencial e virtual). O evento recebeu mais de 45 mil visitantes, respeitando as normas dos órgãos de controle sanitário, e reuniu aproximadamente 300 expositores, entre agricultores, pecuaristas, pescadores, piscicultores, comerciantes e empresas.